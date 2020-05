Tableau geeft datavirtualisatieplatform een update

Datavisualisatiespecialist Tableau heeft in zijn laatste platformversie 2020.2 weer een aantal nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Belangrijke updates zijn een nieuw datamodel voor het analyseren van data uit meerdere bronnen en monitoringstool voor Key Performance Indicators (KPI’s).

In de nieuwe versie is het mogelijk om met een nieuw model data te analyseren uit verschillende bronnen en met verschillende detailniveau ’s. Gebruikers kunnen simpel met ‘drag-and-drop’ relaties tussen data tables maken die vervolgens geautomatiseerd juiste analyses toevoegen. Hiervoor is geen aparte code meer nodig. Ook de mogelijke fouten die bij traditionele database joins ontstaan worden geëlimineerd. De nieuwe functionaliteit moet vooral helpen om complexe data sets beter te kunnen analyseren.

Metrics

Nieuw in versie 2020.2 van Tableau is ook de feature Metrics. Hiermee kunnen gebruikers op één centrale plek de belangrijkste KPI’s in de gaten houden. Dit voorkomt dat gebruikers meerdere dashboards in de gaten moeten houden of om filters toe te passen om de laatste up-to-date data te kunnen zien. Hiermee moet het checken van deze data net zo makkelijk zijn als het checken van een bankrekening, aldus de datavisualisatiespecialist.

De Metrics-feature is toegankelijk vanuit de mobiele app van Tableau. De informatie wordt aangeleverd via push notifications, maar kan ook in een mobiele browser worden bekeken.

Overige platformverbeteringen

Overige toegevoegde functionaliteit aan het datavisualisatieplatform is onder meer de mogelijkheid om Esri geospatiale data direct in de applicatie zichtbaar te maken. Ook is Ask Data-functionaliteit verbeterd door nu ook custom suggesties te accepteren. Daarnaast is Tableau Prep Builder uitgebreid met native verbindingen naar data uit onder meer Salesforce, het moederbedrijf van Tableau, en andere data management-tools.

Verder is Tableau Catalog verbeterd, waardoor gebruikers ervan verzekerd zijn dat zij de meest betrouwbare data krijgen. Verbeteringen aan deze laatste feature zijn onder andere High Visibility Data Quality-waarschuwingen die aangeven welke problemen de kwaliteit en juistheid van data kunnen beïnvloedden.

Tableau versie 2020.2 is per direct beschikbaar.

