MongoDB kondigt verschillende nieuwe updates aan

MongoDB heeft zijn portfolio flinke updates gegeven, waaronder een nieuwe release van zijn databasesoftware. Daarnaast introduceert het een bètaversie van een serverless mobiele database en synchronisatieplatform MongoDB Realm.

De databasespecialist constateert steeds meer belangstelling voor zijn open source cloudgebaseerde database-oplossing MongoDB. Vooral vanwege de geschiktheid van de database voor het draaien van big data-applicaties en andere data-intensieve workloads. De database wordt met name ingezet voor analytics- en transactionele applicaties binnen de financiële sector, de gezondheidszorg, de verzekeringswereld en door telecombedrijven.

Versie 4.4 MongoDB

In de nu uitgebrachte bètaversie 4.4 van MongoDB wordt een aantal nieuwe features toegevoegd. Zo moet Union het mogelijk maken om data van verschillende datasets met elkaar te ‘mixen’ in een enkel dataset. Hierdoor kunnen gebruikers dieper zoeken in de data en een betere analyses uitvoeren.

Met andere functionaliteit kunnen ‘shard keys’ gedefinieerd en verfijnd worden. Hiermee passen gebruikers data aan om over clusters te verspreiden. Hiermee breiden zij, wanneer nodig, hun applicaties uit. Ook worden ‘hedged reads’ toegevoegd. Gebruikers kunnen hierdoor -ook als bepaalde nodes zijn uitgevallen- overal en altijd gegevens uit MongoDB ophalen en uitlezen.

Meer functionaliteit MongoDB Atlas

Naast versie 4.4 van MongoDB is ook meer functionaliteit toegevoegd aan de cloudgebaseerde versie van de database; MongoDB Atlas. Nieuw is onder meer Atlas Data Lake. Hiermee krijgen eindgebruikers beter toegang tot hun Amazon S3 storage buckets vanuit de MongoDB Atlas console. Dit maakt het eenvoudiger om zoekvragen te stellen en data te onderzoeken met de MongoDB Query Language (MQL). Dit kan nu bijvoorbeeld met ‘federated’ zoekopdrachten die realtime MongoDB Atlas data en historische data op Amazon S3 analyseren. Hierdoor kan de tool vervolgens een enkel antwoord op de zoekvragen geven. De hele oplossing is native serverless zodat eindgebruikers zich geen zorgen.

MongoDB Atlas Search helpt beter zoekopdrachten binnen Atlas datasets uit te voeren. Wanneer via de Atlas user interface of via API’s indexen zijn gemaakt, kunnen ontwikkelaars nu met de tool complexe zoekopdrachten met MQL uitvoeren.

Bètaversie MongoDB Realm

Naast alle updates, komt MongoDB ook met een bètaversie van zijn nieuwe applicatie MongoDB Realm. Realm is een serverless mobiele database en synchronisatieplatform. Hiervoor zet de databasespecialist de technologie in van het vorig jaar overgenomen Realm en het originele serverlessplatform MongoDB Stitch.

MongoDB Realm is speciaal ontworpen om mobiele applicaties te laten draaien en ervoor te zorgen dat dit geen grote invloed heeft op de batterijcapaciteit. Ook moet de oplossing helpen problemen te voorkomen voor de netwerkdata waarop deze applicaties draaien. Een belangrijke eigenschap is onder andere Realm Sync dat een bidirectionele synchronisatie van de data tussen de Realm mobiele client en MongoDB Atlas mogelijk maakt. Hierdoor is het weer mogelijk om zonder problemen data te delen tussen verschillende devices.