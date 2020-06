Zerto breidt disaster recovery uit naar cloud-native applicaties

Zerto breidt zijn disaster recovery uit naar dataprotectie voor cloud-native applicaties, in het bijzonder applicaties die binnen Kubernetes draaien. Daarnaast komen er ook updates voor zijn bestaande IT Resilience Platform.

Waar Zerto eerst vooral disaster recovery-mogelijkheden bood voor virtua; machines (vm’s), gaat de disaster recovery-specialist zich nu ook steeds meer richten op algemene backupdiensten. In het bijzonder gaat Zerto -zoals bekend werd gemaakt tijdens het virtuele ZertoCON-evenement – zich nu ook richten op cloud-native applicaties die onder meer in Kubernetes draaien.

Zerto for Kubernetes

Zerto komt zodoende met de dienst Zerto for Kubernetes. Deze dienst richt zich speciaal op het beschermen van applicaties die draaien in Amazon Elastic Kubernetes (Amazon EKS), Google Kubernetes Engine (GKE) en Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS). Andere Kubernetes-(orkestratie)platforms die worden ondersteund zijn Red Hat OpenShift en VMware Tanzu.

Reden om nu ook naar herstel voor Kubernetes te leveren, komt steeds meer applicaties in containers draaien. Volgens Zerto moet het mogelijk zijn ook deze applicaties, net als vm’s, te herstellen in het geval van menselijke fouten of aanvallen van hackers.

Eigenschappen Zerto for Kubernetes

Concreet beschermt de nu uitgebrachte oplossing persistent data en beschermt, verplaatst en herstelt applicaties in containers als een enkele entiteit. Inclusief de bijbehorende Kubernetes-objecten en metadata. Zerto voegt hier natuurlijk zijn continous journaling- en CDP-technologie voor Kubernetes-applicaties aan toe, inclusief Persistent Volumes, StatefulSets, Deployments, Services en ConfigMaps. Deze journal kan vervolgens duizenden herstelcheckpoints opleveren.

Daarnaast beschikt de tool over always-on replicatie voor bescherming en herstelmogelijkheden van Kubernetes persistent volumes binnen en tussen clusters, datacenters of (public en private) cloudomgevingen. Op deze manier kunnen op een ordelijke manier complete applicaties met hun onderdeelcontainers als een enkele entiteit worden hersteld.

Zerto maakt het op deze manier mogelijk om in enkele minuten een kopie van een volledige applicatie te herstellen van elk punt in de tijd. Dit is vooral handig wanneer data is gecorrumpeerd of in het geval klanten zijn getroffen door ransomware. Het herstel van de data heeft op deze manier geen enkele invloed op de gang van zaken en er hoeft niet te worden getest, aldus de disaster recovery-specialist.

Overige eigenschappen

Overige eigenschappen waarover Zerto for Kubernetes beschikt zijn onder meer workflows voor failover, failover testing, herstelmogelijkheden, rollback restore en commit restore. De software wordt beheerd via een kubectl plug-in en native Kubernetes-tools. Zerto for Kubernetes komt dit jaar uit als een early adopter-versie en in 2021 als algemeen beschikbaar.

Uitbreiding IT Resilience Platform

Naast Zerto for Kubernetes, kondigt Zerto ook aan dat zijn bekende IT Resilience Platform nieuwe features krijgt om alle soorten applicaties te ondersteunen. Het platform ondersteunt naast de belangrijke applicaties voor bedrijven, de top tier applicaties, nu ook minder belangrijke applicaties in de onderliggende laag.

Diensten die nu aan het IT Resilience Platform worden toegevoegd, zijn onder meer een mix van one-to-many replicatiemogelijkheden, lokale en op afstand journaling, langetermijnrepositories en korte- en langetermijnrententiepolicies. Deze oplossingen moeten klanten de mogelijkheid geven om te voldoen aan diverse SLA’s tegen verschillende kosten.

Andere technologie die aan het Zerto-platform is toegevoegd, is onder meer in-cloud bescherming en DR voor de public cloudomgevingen AWS, Microsoft Azure and Google Cloud Platform. Daarnaast legt het platform verbinding met cloud object stores met ingebouwde datareductie-technologie voor langetermijnretentie.

Overige roadmap-ontwikkelingen

Verder ontwikkelt Zerto nieuwe workflows om bestands- en vm-restores uit productie-omgevingen mogelijk te maken van een lokale journal of van een journal op afstand. In de roadmap zijn verder oplossingen gepland als vm auto-protection, encryptie en security, automatische VRA lifecycle management voor onderhoud, features voor MSP’s, nieuwe anlytics-functionaliteit en verbeterd licentiebeheer.