Met de nieuwe Commvault Cloud moeten bedrijven een platform krijgen dat de cyberweerbaarheid vergroot.

“Cyberweerbaarheid op enterprise-niveau is meer dan het bouwen van hogere muren en het graven van diepere slotgrachten. Het vraagt om een moderne en holistische aanpak die integraal overzicht op het datalandschap biedt. Het vraagt om de beste mogelijkheden voor databescherming en cybersecurity in hun soort, door AI ondersteunde data-inzichten en pijlsnel herstel”, legt CEO Sanjay Mirchandani uit bij de lancering van Commvault Cloud.

Oplossingen samenbrengen

Om de cyberweerbaarheid te vergroten, komt Commvault nu met de Commvault Cloud. Op dit platform komen alle SaaS- en softwareoplossingen van het bedrijf samen. Dit moet de visibility en het beheer sterker maken. Door het productaanbod te verenigen hoopt Commvault nieuwe stappen te zetten bij het voorspellen van bedreigingen, het sneller herstellen en het versnellen van bedreigingsreacties. Bedrijven kunnen met Commvault Cloud data beveiligen en herstellen ongeacht de workload, infrastructuur en locatie.

De Commvault Cloud bouwt hiervoor ook voort op de inspanningen rond Metallic, dat opgenomen wordt in het nieuwe product. Metallic was voor de lancering van Commvault Cloud de oplossing om met een paar simpele handelingen backup-taken te regelen. Commvault omschrijft Metallic AI als de engine die Commvault Cloud aandrijft.

Het nieuwe platform beschikt over AI-copilot Arlie. Deze is in staat informatie en rapporten te verwerken, om gebruikers advies te geven over welke stappen ze nu het best kunnen zetten. Het maakt gebruik van OpenAI-technologie. De assistent moet zo in staat zijn te voorzien in realtime threat intelligence, problemen te identificeren en aanbevelingen te doen over verdere versterking van cyberweerbaarheid.

Commvault Cloud is beschikbaar via de Oracle Cloud Marketplace, AWS Marketplace, Google Cloud Marketplace, Microsoft Azure Marketplace en Salesforce AppExchange.