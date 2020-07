Google Sheets integreert nu met BigQuery

Google komt de Connected Sheets-feature voor G Suite, waardoor gebruikers met grote datasets in Google Sheets kunnen werken. Door Connected Sheets ontstaat er een connectie met de Google BigQuery datawarehouse.

De verbinding met BigQuery maakt het mogelijk om petabytes aan data onder de loep te nemen zonder dat gebruikers SQL-vaardig hoeven te zijn. In een blogpost stelde Google Product Manager Bryan Weber dat de functie essentieel is om brede toegang tot petabytes aan data-analytics mogelijk te maken door alle gebruikers van spreadsheets in staat te stellen een database te analyseren, grafieken te maken en andere soorten visualisaties uit te voeren.

“Een live verbinding tussen BigQuery en Sheets betekent dat je gegevens up-to-date blijven en beschermd worden door de beveiligingsarchitectuur van Google, in tegenstelling tot desktop-spreadsheettoepassingen. Mensen in je hele organisatie kunnen bekende Sheets-tools toepassen op big data, waardoor snel inzichten worden verkregen en ze minder afhankelijk zijn van gespecialiseerde analisten”, aldus Weber.

Connected Sheets is nu algemeen beschikbaar voor alle gebruikers van G Suite Enterprise, G Suite Enterprise for Education en G Suite Enterprise Essentials.

Smart Fill en Smart Cleanup

Bovendien voegt Google later dit jaar twee andere functies toe aan Google Sheets. De Smart Fill-functie lijkt op Smart Compose in Gmail die automatisch de zin aanvult bij het opstellen van een e-mail. Smart Fill ontdekt patronen tussen kolommen waarna de functie deze data automatisch aanvult.

Smart Cleanup helpt gebruikers van Google Sheets met het opschonen van dubbele rijen of problemen met formattering. De tool stelt deze wijzigingen voor en de gebruiker besluit uiteindelijk welke aanpassingen worden doorgevoerd en welke aanpassingen worden genegeerd.