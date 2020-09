Tableau Software kondigt verbeterde Tableau 2020.3 aan

Analyseplatform Tableau heeft een update gekregen. Met Tableau 2020.3 kunnen klanten data direct op een externe database opslaan en updaten via de Tableau Prep Builder. Er blijkt meer vraag te zijn naar opties om data voor te bereiden. Daarnaast krijgen Tableau-beheerders nieuwe tools om productlicenties te verdelen over groepen. De update is nu beschikbaar.

Volgens Chief Product Officer Francois Ajenstat is het nu makkelijker om analyses nauwkeurig te schalen. Arjenstat zegt: “Doordat het nu mogelijk is om naar externe databases te schrijven kan Tableau Prep worden gebruikt voor analytische toepassingen buiten het platform, van data science tot data management.”

Write to database

Met het nieuwe ‘write to database’ kan het datavoorbereidingsproces beter beheerbaar blijven. De data uit de Tableau Prep Builder wordt opgeslagen in een database op kantoor of in de cloud. Zo is de data zowel toegankelijk voor medewerkers die daartoe autorisatie hebben, als voor het programma voor analyse. Zo kunnen opgeschoonde datasets worden gebruikt door andere apps die hiermee verbonden zijn. Via een drag-and-dropsysteem kunnen mensen een dataflow naar een database publiceren, zonder dat hier iets aan hoeft te worden toegevoegd.

Maken mensen ook gebruik van Tableau Data Management, dan kan er nog veel meer. Men kan dan de uitvoer automatiseren zodat die direct naar de Tableau Catalog gaat. Hier kun je dan metadata toevoegen en kwaliteitswaarschuwingen. “Tableau’s prestaties van de afgelopen jaren laten zien dat het bedrijf een goed beeld heeft. Enerzijds van wat zijn klanten nodig hebben en anderzijds hoe de data- en BI-markt evolueert. De functies die met versie 3 worden geïntroduceerd zijn in lijn met hun historie van doordachte engineering. Ze helpen klanten bij het creëren van een echte data-first-mentaliteit.” Dat zegt Chief Brad Shimmin van Analyst, AI Platforms, Data and Analytics bij Omdia.

Tableau

“De nieuwe ingebouwde functie Write to database in Tableau Prep biedt klanten de mogelijkheid om hun data al eerder in de waardeketen voor te bereiden, wat de datademocratisering binnen de organisatie ten goede komt”.

