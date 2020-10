Commvault lanceert Metalic Cloud Storage voor versimpelde backups

Data management-leverancier Commvault komt met Metalic Cloud Storage Service. De dienst biedt een cloud-gebaseerde backup-locatie (gebouwd op Microsoft Azure) om data op te slaan. Het doel is om backup-activiteiten van bedrijven te versimpelen.

Metalic Cloud Storage Service is een backup-locatie voor een tweetal Commvault-oplossingen. Ten eerste Commvault Backup & Recovery, een platform dat de beschikbaarheid (availability) van data uit containers en gevirtualiseerde applicaties moet garanderen. Daarnaast integreert de dienst met HyperScale X van Commvault. Bedrijven gebruiken deze on premise-appliance voor het beschermen van data, door er backup-kopieën op te slaan.

Volgens Commvault zorgt de integratie van Metalic Cloud Storage Service ervoor dat klanten de cloud kunnen gebruiken voor backup-activiteiten. “Eenvoudige, rechtstreekse toegang tot de cloud als primaire of secundaire opslagbestemming voor back-ups helpt klanten met deze overstap”, aldus Manoj Nair, general manager van Commvault.

De dienst belooft verbeterde bescherming te bieden tegen bedreigingen als ransomware. In het ergste geval versleutelen hackers zowel de normale data als de backup van de data. Metalic Cloud Storage Service slaat backups op in de cloud, dus niet op de on premise-infrastructuur. Hierdoor moet het genoemde risico van alle data kwijtraken voorkomen worden.

Metalic Cloud Storage Service is per direct beschikbaar. Onlangs onthulde Commvault ook een disaster recovery-dienst om workloads te beschermen.