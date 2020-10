Google’s BI-platform Looker krijgt nieuwe analytics-functionaliteit

Het Business Intelligence (BI)-platform Looker, dat eerder dit jaar door Google werd overgenomen, heeft onlangs nieuwe analytics-functionaliteit gekregen. Ook is de speciale dedicated mobiele app vernieuwd.

Het BI-platform van Looker zet ruwe zakelijke data om in makkelijk te overzien en te begrijpen visualisatie dashboards. Binnen het public cloud-portfolio van Google vormt dit platform een welkome en ook belangrijke aanvulling op de diverse analytics-oplossingen. Daarnaast kunnen klanten met het platform ook data visualiseren van externe platforms, zoals Azure van Microsoft.

Diverse updates

De nu uitgebrachte Looker updates moeten het gebruik van de dashboards bevorderen en sneller maken. Onder meer is cross-filtering toegevoegd, zodat diverse individuele grafieken en kaarten binnen een Looker-dasboard automatisch gelijktijdig worden aangepast, wanneer in een van de visualisaties een verandering wordt doorgevoerd. Bijvoorbeeld wanneer een grafiek wordt aangepast om alleen verkoopdata te tonen, wordt in een andere grafiek alleen de resultaten van het betreffende kwartaal weergegeven.

In de tool is nu ook zogenoemde aggregation awareness ingebouwd. Hiermee wordt de tijd gereduceerd die Looker dashboards nodig hebben om bepaalde berekeningen uit te voeren. Als een deze berekening ooit eerder is uitgevoerd en de betreffende data in een database is opgeslagen, dan haalt Looker nu deze data op in plaats van de berekening helemaal opnieuw uit te voeren.

Verder wordt, nu nog in bèta, functionaliteit aan Looker toegevoegd van vooraf geconfigureerde onderdelen voor applicaties. Deze moeten ontwikkelaars minder tijd laten besteden aan de codering voor het embedden van Looker dashboards in externe applicaties.

Vernieuwde mobiele app

Naast deze functionele verbeteringen, heeft Looker ook nog een vernieuwde mobiele app gekregen. In de app is nu onder meer integratie voor Slack toegevoegd. Hierbij krijgen gebruikers een signaal wanneer een Looker dashboard bepaalde events signaleert.