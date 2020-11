Databricks lanceert SQL Analytics

Databricks heeft zijn oplossing SQL Analytics gelanceerd. Met deze oplossing kunnen klanten hun standaard SQL queries direct op data lakes draaien en eenvoudiger diverse BI-tools met deze data-omgevingen verbinden.

Volgens Databricks hebben bedrijven steeds vaker behoefte aan een datastrategie die het snelheid en flexibiliteit biedt om zich aan marktomstandigheden te kunnen aanpassen. Veel bedrijven zetten daarom hun data in cloudomgevingen, wat de vraag naar analytics op data lakes doet toenemen.

Introductie van ‘lake house’-concept

Met de komst van de oplossing SQL Anaytics wordt analytics op data lakes een stuk eenvoudiger. Hierdoor kunnen klanten sneller, betrouwbaarder en op schaal inzicht krijgen in grote volumes aan data. De oplossing is eigenlijk -in de woorden van Databricks- een ‘lake house’. Hierin worden de prestaties van een data warehouse, waarin data wordt opgeslagen nadat die is omgezet en opgeschoond, gecombineerd met die van een data lake. In een data lake worden normaal alle ruwe data opgeslagen en wordt data pas omgezet wanneer die wordt gebruikt.

Tip: Gaat Databricks met lakehouses de AI- en data-wereld veranderen?

Werking SQL Analytics

SQL Analytics van Databricks maakt het nu mogelijk om binnen dit ‘lake house’ de data warehousing-workloads, vooral de business intelligence BI- en reporting-workloads, direct te verwerken op het data lake. Hierdoor is met één kopie van de data mogelijk om zowel traditioneel gebruik van data-analytics, zoals voor BI, én voor data science-workloads te gebruiken. Dit maakt alle use cases goedkoper, aldus Databricks.

De oplossing SQL Analytics draait boven op een geoptimaliseerde versie van de open-source Delta Lake-storagelaag van Databricks. Hierdoor zijn queries snel compleet uit te voeren. Daarnaast biedt Delta Lake ook auto-scaling endpoints om de query latency consistent te houden, zelfs wanneer hoge volumes workloads moeten worden verwerkt.

Koppeling met BI-tooling

Verder is de tool SQL Analytics makkelijk te koppelen aan diverse BI-tooling door connectors. Met deze connectors kan de output van de tool makkelijk inzichtelijk en bevraagbaar worden gemaakt in tools als Tableau, Qlik, Looker en ThoughtSpot. Daarnaast kan ook data worden opgenomen vanuit tools als Fivetran, Fishtown Analytics, Talend en Matillion.

SQL Analytics van Databricks komt op 18 november in public preview beschikbaar.

Tip: Databricks vindt open source de broodnodige innovatie voor data science