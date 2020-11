Einstein Analytics en Tableau vormen samen één krachtige oplossing

Salesforce Benelux Live vond dit jaar gelijktijdig plaats met de Tableau Conference 2020. Voor ons een goed moment om erachter te komen hoe Tableau eruit komt te zien onder de vleugel van Salesforce.

Voor degene die het gemist had, Salesforce heeft Tableau overgenomen. De voornaamste reden voor deze overname is het kunnen bieden van betere inzichten in data. Salesforce nam vorig jaar ook al MuleSoft over, om meer data met elkaar te kunnen integreren. De overname van Tableau past hier naadloos bij.

Nu de overname is afgerond is het altijd afwachten hoe de integratie verloopt. Het lijkt erop dat Salesforce ervoor kiest om Tableau dezelfde behandeling te geven als MuleSoft. Tableau en MuleSoft zijn nu onderdeel van Salesforce maar opereren grotendeels nog zelfstandig, dit omdat de bedrijven ook van waardevol belang zijn voor niet Salesforce-klanten.

Wel voegt Salesforce uiteraard de nodige expertise toe aan de organisaties om de groei te accelereren. Ook zullen goede technologische oplossingen van de bedrijven snel zijn terug te vinden in de Salesforce-producten.

Einstein Analytics verder als Tableau CRM

Een van de belangrijkste aanpassingen is dat het Salesforce team dat achter Einstein Analytics zit, nu is toegevoegd aan Tableau. Beide teams worden gefuseerd en gaan gezamenlijk werken aan alle data-analyseplatformen.

Einstein Analytics gaat verder onder de nieuwe naam, Tableau CRM. We hebben in een gesprek met Tableau uitleg gevraagd over die naam, want wij vonden hem niet erg sterk gekozen. Tableau CRM insinueert dat de oplossing iets met customer relationship management te maken heeft, maar dat is niet het geval. De officiële uitleg luidt dat Salesforce primair een CRM-platform is en Tableau CRM daarmee integreert, daarom is gekozen voor de naam Tableau CRM.

Tableau fuseert naar nieuw web gebaseerd platform

Het portfolio van Tableau wordt uiteindelijk teruggebracht tot een nieuwe oplossing die volledig browser gebaseerd zal zijn en waarbij de technologie van de verschillende oplossingen in wordt samengevoegd. De grootste voordelen die Tableau hierbij beschrijft is dat Tableau heel goed is in het werken met en analyseren van algemene data. Daar staat tegenover dat Salesforce met Einstein Analytics een product heeft ontwikkeld dat goed overweg kan met specifieke data van de verschillende Salesforce-pijlers. Zo kan Einstein goede analytics en AI toepassen op Sales-, Service- en Marketing-data.

Door dat allemaal te combineren in het nieuwe Tableau-platform, kan Tableau straks nog beter overweg met verschillende vormen van data. Salesforce heeft technologie en specifieke modellen ontwikkeld om nog beter om te gaan met bepaalde data. Tableau kan daar lering uit trekken en dat mogelijk weer doortrekken naar andere data.

Hoewel Mulesoft niet specifiek is genoemd tijdens het Tableau-event zal dat Salesforce-onderdeel ongetwijfeld ook een rol gaan spelen in het leveren en modelleren van meer soorten data. Dit kan de groei van Tableau verder versnellen. Op dit moment heeft Tableau hiervoor Tableau prep, waarmee data geoptimaliseerd en opgeschoond kan worden. MuleSoft kan data uit verschillende bronnen verzamelen en aanleveren bij Tableau, maar in de tussentijd ook al een hele hoop prep werk uit handen nemen. Door MuleSoft-technologie te koppelen met Tableau, zou dit nog effectiever moeten kunnen.

Uiteindelijk zal de visie en kracht van Tableau pas echt duidelijk worden in het nieuwe platform. De keuze om dit platform volledig webbased te maken zorgt ervoor dat het voor iedereen toegankelijk is en er eenvoudig meegewerkt en geïntegreerd kan worden. Tableau sprak bijvoorbeeld al over een integratie met Slack om resultaten snel onder de aandacht te kunnen brengen binnen Teams.

Data analyse middels machine learning en AI-modellen

Tableau steekt ook enorm veel energie in machine learning en AI. Het moet voor gebruikers zeer eenvoudig worden om geautomatiseerd data analyses te maken. Gebruikers hoeven geen kennis te hebben van kunstmatige intelligentie of machine learning. Tableau hoopt met AutoML en voorgeprogrammeerde AI-modellen al veel resultaten te kunnen behalen. Het idee is dat Tableau zelf kan detecteren wat voor data er beschikbaar is, welke relaties er gelegd kunnen worden en ook welke resultaten of inzichten er geboden kunnen worden.

Dit kan Tableau tot op zekere hoogte nu ook al, maar het verwacht met de kennis van Salesforce hier nog een verdiepende laag in aan te kunnen brengen. Zeker op het gebied van Salesforce-data en data die hieraan gelieerd is.

Salesforce vindt het daarnaast belangrijk dat een analyse of voorspelling ook kan worden uitgelegd. Dus het doel is op explainable AI te ontwikkelen, waarbij met een druk op de knop ook kan worden uitgelegd hoe de software tot een bepaald resultaat is gekomen.

Tableau wil voor elke gebruiker relevant en bruikbaar zijn

Uiteindelijk moet het Tableau-product zelfstandig kunnen werken, maar ook als onderdeel van een Salesforce-oplossing of geïntegreerd in oplossingen van derden. Tableau moet de voorkeur genieten bij bedrijven voor het analyseren en visualiseren van data.

Verder moet de gebruikersgroep van Tableau nog veel breder worden. Tableau streeft er naar dat iedereen ermee moet kunnen werken. Van het management tot de persoon op de werkvloer. Om dit goed te kunnen faciliteren is gebruiksvriendelijkheid belangrijk, maar ook security. Tableau werkt aan nieuwe security-lagen om ervoor te zorgen dat toegang tot data tot op rij niveau kan worden bepaald. Op die manier kan iedereen inzicht krijgen in data, maar kan ook worden bepaald wie toegang heeft tot welke data.

We verwachten dat Tableau een explosieve groei gaat doormaken en veel krachtiger zal worden dan het vandaag de dag is. De eenheid van Salesforce, Tableau en MuleSoft brengt veel innovatieve technologie samen die gecombineerd tot meer in staat moet zijn. De vraag die nog open staat is hoeveel tijd Tableau nodig gaat hebben om de nieuwe visie te realiseren en de markt te overtuigen. Het samenbrengen van dit soort technologie is bepaald geen makkelijke opgave, maar als het lukt is het resultaat waarschijnlijk erg goed. Het is in elk geval duidelijk een product om op de voet te blijven volgen.

