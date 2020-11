‘Data kan belangrijkste tool zijn tijdens pandemie’

Bedrijven die data gebruiken voor het aansturen van de strategie, halen hier meer voordeel uit dab bedrijven die dit niet dien. Dit stelt datavisualisatie-specialist en Salesforce-dochter Tableau in een recent pan-Europees onderzoek.

Uit het onderzoek van Tableau, dat onder meer in Nederland gehouden werd, blijkt dat bedrijven die data gebruiken bij hun strategische beslissingen een belangrijk voordeel hebben. Zeker in het licht van de huidige COVID-19 pandemie.

Volgens de onderzoekers zien bedrijven die data inzetten voor hun zakelijke strategie vele voordelen en hebben daarnaast meer vertrouwen in de toekomst. Bedrijven die dit niet doen, lopen volgens de onderzoekers het risico om zakelijk achterop te geraken. Daarom vinden zij dat juist deze bedrijven nu een inhaalslag moeten maken.

Nederland één van de koplopers

De onderzoekers van Tableau constateren dat gemiddeld iets meer dan de helft van de onderzochte bedrijven door de respondenten als een data-gestuurde onderneming wordt gezien. Iets meer dan een derde geeft aan dat dit niet zo is. Nederlandse bedrijven zitten met 60 procent, Europees gezien, in de top van data-gestuurde bedrijven. Alleen in Duitsland geven meer respondenten aan dat acties data wordt ingezet voor het reilen en zeilen van de onderneming.

Voordelen data-gestuurd bedrijf

Eén van de voordelen die bedrijven zien wanneer ze wel data in de dagelijkse gang van zaken inzetten, is onder meer het beter kunnen communiceren met medewerkers en klanten. Daarnaast zien respondenten het sneller maken van strategische beslissingen en betere samenwerking tussen diverse teams en daardoor snellere probleemoplossing als belangrijke voordelen van data-gestuurd werken.

Bedrijven vinden het inzetten van data ook een goede manier om de problemen van de huidige pandemie aan te gaan. Door de huidige crisis leren bederijven dat data hen helpt om flexibeler te zijn, en meer effectief voorrang te geven aan bepaalde projecten en deze sneller op te leveren.

Tableau heeft de resultaten van het onderzoek verwerkt in een openbare visualistatie-omgeving.

Tip: Einstein Analytics en Tableau vormen samen één krachtige oplossing