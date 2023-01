Nederlandse mkb’ers hebben moeite ESG (environment, social en governance)-doelen te halen vanwege een gebrek aan automatisering van het verzamelen, analyseren en verwerken van bedrijfsdata.

Dit stelt een recent onderzoek in opdracht van Appian. Veel Nederlandse mkb’ers zijn bereid zichzelf op duurzame, sociale en governance-terreinen te verbeteren. Bedrijven investeren in een sociale berdrijfscultuur, rollen intern en extern groene initiatieven uit en investeren ook buiten de eigen organsiatie ‘groen’.

Datagebruik grootste probleem

Toch, zo blijkt uit het onderzoek, heeft 95 procent van de respondenten moeite met het realiseren van de ESG-doelstellingen. Bijvoorbeeld door gebrekkige onderlinge samenwerking tussen de verschillende afdelingen.

De grootste bezwaren rondom een succesvolle implementatie van deze doelstellingen liggen echter op het gebied van het gebruik van bedrijfsdata. Vooral voor het leveren van een optimale dienstverlening aan hun klanten.

Bedrijven gebruiken hiervoor vaak bedrijfsdata, maar dat gaat nog steeds niet makkelijk. Vooral, zo geeft 75 procent van de respondenten aan, belemmeren de verschillende datasilo’s binnen hun bedrijven een goede data-analyse. Daarnaast zorgen deze datasilo’s ervoor dat er problemen zijn met datarapportage en de uiteindelijke inzet van de gegevens.

Mogelijke oplossingen

De respondenten uit het Appian-onderzoek geven aan dat automatisering van data kan helpen bij het implementeren van ESG-bewuste processen binnen hun bedrijfsomgevingen. Vooral zien zij veel in het samenvoegen van bestaande datasystemen. Ook staan low-codetoepassingen hoog op het verlanglijstje. Het moet bedrijven helpen zich snel aan veranderende ESG-criteria aan te passen.

Als reactie op deze onderzoeksresultaten geeft Appian zelf aan dat bedrijven meer waarde uit hun data kunnen halen, en daardoor ook beter voor de ESG-doelstellingen kunnen inzetten, door een zakelijk procesautomatiseringsplatform te gebruiken. Dit platform moet verweven zijn met een data fabric dat datasilo’s voorkomt. Bedrijven gebruiken dit platform dan om het verzamelen, analyseren en verwerken van data te vereenvoudigen.

“ESG-praktijken zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen in de regelgeving”, aldus Global Industry Lead Financial Services Herbert Schild van Appian. “De onderliggende gedetailleerde vereisten voor processen, datavolumes en hun kwaliteit zullen in de toekomst alleen maar toenemen en steeds complexer worden. Wat de ESG gerelateerde use case ook mag zijn, een flexibel enterprise platform is onmisbaar. Daarnaast is automatisering nodig om de technische vereisten die horen bij ESG gerelateerde regelgeving op te vangen.”

