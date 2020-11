‘Kamer van Koophandel monopoliseert ten onrechte bedrijfsgegevens’

De Kamer van Koophandel (KvK) zou ten onrechte verzamelde bedrijfsdata monopoliseren. Dit stelt een belangenorganisatie van leveranciers van zakelijke informatie in een recent aangespannen rechtszaak. Volgens de informatieleveranciers handelt de KvK hiermee in strijd met de wet.

Het Financieele Dagblad bericht over de kwestie. In Nederland leveren commerciële partijen zakelijke bedrijfsinformatie waarmee hun klanten bedrijven op risico’s kunnen beoordelen voor het aangaan van relaties met deze bedrijven. De hiervoor benodigde informatie is afkomstig uit het Handelsregister van de KvK. De leveranciers verrijken deze krediet en andere bedrijfsinformatie, structureren deze en analyseren deze.

De KvK is echter niet erg happig op het leveren van de benodigde informatie omdat het ook zelf sinds kort deze bedrijfsinformatie op de markt brengt. Om de eigen informatie te beschermen en hergebruik door derden aan banden te leggen, beroept de KvK zich op het datbankenrecht.

Stap naar de rechter

De onlangs opgerichte belangenorganisatie voor zakelijke informatie, de Vereniging voor Zakelijke B2B informatie is de houding van de KvK in het verkeerde keelgat geschoten. De belangenorganisatie is een initiatief van informatiespecialisten Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info en Graydon. De belangenorganisatie richt zich op dit moment primair op het openhouden van het handelsregister als bron voor zakelijke informatie.

De belangenorganisatie heeft de KvK voor de rechter gedaagd om toch zonder problemen toegang te krijgen tot het Handelsregister. Eerdere gesprekken tussen beide partijen hierover zijn op niets uitgelopen.

Visie belangenvereniging

In de rechtszaak beticht de Vereniging voor Zakelijke B2B informatie de KvK ervan onterecht beroep te doen op het databankenrecht om toegang van derden te blokkeren. Het blokkeren van toegang kan volgens de belangenorganisatie voor zakelijke informatie alleen als het gaat om informatie die de KvK heeft verkregen door grote risicodragende investeringen te doen.

De kosten van het Handelsregister zijn echter, zo stelt de belangenvereniging, al betaald door de ingeschreven ondernemers, de bedrijven die informatie afnemen en het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast handelt de KvK volgens de vereniging in strijd met Europese wetgeving. Deze wetgeving schrijft onder meer voor dat diensten met toegevoegde waarde ruimschoots toegang moeten hebben tot overheidsinformatie, zoals de gegevens uit het Handelsregister.