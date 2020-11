Nieuwe EU-regels moeten data-uitwisseling vergemakkelijken

De Europese Unie heeft een nieuwe set regels geïntroduceerd die bedrijven en organisaties de middelen geeft om onderling data uit te wisselen. Het gaat hierbij zowel om persoonlijke als publieke gegevens.

Het model is gebaseerd op neutraliteit en transparantie, schrijft Reuters. Er wordt gebruikgemaakt van zogenaamde “datatussenpartijen”, die over het delen en verzamelen van de data gaan. Dit zou het vertrouwen moeten verbeteren.

Verbeteringen

De EU hoopt dat het systeem kan leiden tot allerlei verbeteringen, zoals in gepersonaliseerde gezondheidsbehandelingen, een verbeterde aanpak van klimaatverandering of de ontwikkeling van preciezere landbouwtechnieken.

Technische expertise

Met de nieuwe regelgeving wil de EU meer ruimte geven om technische expertise samen te laten komen. Dit moet leiden tot een sterker aanbod van techbedrijven binnen de EU, om tegenwicht te bieden tegen de vele bedrijven uit Silicon Valley en de door de staat gesteunde bedrijven uit China.

Miljarden waard

In de wetgeving komt een strenge eis dat instanties binnen de EU de gegevens niet zomaar aan andere bedrijven kunnen verkopen of er hun eigen producten op mogen baseren. Volgens de EU kan de nieuwe wetgeving leiden tot 7 miljard euro aan extra waarde uit het delen van data, stijgend tot 11 miljard in 2028.

