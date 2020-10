EU werkt aan criteria om techreuzen te onderscheiden

Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging, werkt aan een set criteria om te bepalen wanneer een bedrijf gedefinieerd kan worden als dominant. Dergelijke bedrijven zullen aan strengere wetgeving moeten voldoen.

De wetgeving is voornamelijk bedoeld om techreuzen als Apple, Amazon, Facebook en Google onder de duim te krijgen, meldt Reuters. Met de criteria kan de EU de marktinvloed van een dergelijke organisatie bepalen.

De zogenaamde Digital Services Act moet een een indicatie geven hoe data gedeeld moet worden en hoe digitale winkels moeten handelen.

Geen specifieke bedrijven

“Uiteraard is de wetgeving niet gericht op specifieke bedrijven of landen”, vertelt Vestager tegen Reuters. “Het is belangrijk dat de regels op een bepaald marktgewicht en een bepaalde marktinvloed gericht zijn. Dat is wat deze criteria zullen leiden.”

Ze vertelt verder dat ze van de grond af aan kijkt naar redelijke criteria. Het is niet de bedoeling om de regels zo af te stellen om specifieke bedrijven te omvatten. Deze aanpak van de grond af aan moet duurzamer zijn voor de toekomst.

Niet opsplitsen, maar reguleren

Vestager heeft zich eerder uitgesproken voor regulering van techreuzen. Ze verdedigt bedrijven “die zijn opgebouwd, waarin is geïnvesteerd en die succesvol zijn geworden vanwege hun innovatie”. Het opbreken van bedrijven levert volgens haar vooral problemen op. Wel wil ze strengere regelgeving om kleinere concurrentie een eerlijke kans op de markt te bieden.

Apple, Facebook en Google hebben gezegd dat eventuele nieuwe regels gebaseerd moeten zijn op redelijke, evenredige en duidelijke parameters.

December

Op 2 december legt Vestager haar voorstel voor. Daarna zal de Mededingingscommissie met het Europees Parlement en landen in de EU over het voorstel onderhandelen. Dit proces kan een jaar of twee duren.