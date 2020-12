ThoughtSpot laat Cloud BI meer als sociale media aanvoelen

ThoughtSpot heeft een nieuwe versie van ThoughtSpot Cloud onthuld, met de naam ThoughtSpot One. De software moet gebruiksvriendelijker zijn en meer aanvoelen als “consumentenapplicaties als Google, Twitter en Spotify”.

Een belangrijke verbetering in ThoughtSpot One is de verbeterde zoekfunctie. De software bood al de mogelijkheid om plaats van een SQL-queries of specifieke handelingen, zoekopdrachten in natuurlijke taal in te typen. Met de nieuwe versie kunnen gebruikers ook zoeken naar antwoorden, rapporten en dashboards. De resultaten worden geordend naar relevantie voor de specifieke gebruiker.

De software is ook socialer gemaakt. Gebruikers hebben nu eigen feeds waarin bezigheden terug te zien zijn. Deze feeds kunnen vervolgens gevolgd worden door collega’s. Het volgen van collega’s is centraal gezet in de software. Wanneer een gebruiker het voor het eerst gebruikt, krijgt die meteen de vraag welke collega’s hij of zij wil volgen, schrijft ZDNet.

Met SpotIQ kunnen gebruikers nu ook een beeld houden op de KPI’s. Het werkt ook op mobiele apparaten, inclusief notificaties wanneer KPI-waarden boven bepaalde drempelwaardes komen. De software kan vanaf nu uitgeprobeerd worden.

Tip: ThoughtSpot is een rijzende ster in de BI-wereld