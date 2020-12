Google koopt data warehouse-bedrijf Dataform

Google heeft Dataform gekocht, een startup die helpt bij het beheer van data warehouses. Het werkt momenteel aan een besturingssysteem voor data warehouses.

Het is verder nog niet bekend wat de voorwaarden van de deal zijn of voor hoeveel Dataform is aangekocht door Google. De oprichters van Dataform zijn beide ex-Google-medewerkers. Het is waarschijnlijk dat Google de aankoop doet vanwege de medewerkers, al is het Dataform-product ook interessant, schrijft TechCrunch.

Dataform

Dataform web is nu gratis beschikbaar. Het is ontwikkeld om bedrijven die veel data bezitten makkelijker en sneller inzichten te geven. Het wil het werk van data analisten en engineers makkelijker maken. Dat doet het met data mining, om inzichten te geven over patronen of juist afwijkingen. Misschien zelfs een stapje verder: het wil eigenlijk dat een data analist heel ander werk gaat doen, want het zoeken in data wordt nu goedkoper en sneller gedaan door software.

“Na verschillende gesprekken met het Google Cloud-team werd duidelijk dat we zeker op één lijn zitten. Vooral als het gaat om het bedienen van analisten met de juiste tools. Plus ze in technologie te voorzien die we allemaal beschouwen als een gemiste kans in bestaande oplossingen”, schrijft Dataform.

Google Cloud

“We hadden we als team van slechts zeven mensen in een complexe, competitieve en snel veranderende markt meer ideeën dan middelen om ze te realiseren. Er was altijd zoveel meer dat we elk kwartaal wilden doen of konden bereiken. Met de steun van de BigQuery- en Cloud Analytics-teams en ons gecombineerde thought leadership en onze inspanningen, voelden we dat we samen iets groters konden bereiken dan we afzonderlijk zouden kunnen.”