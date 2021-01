SimilarWeb heeft Nasdaq-notering op het oog

SimilarWeb, een Israëlische startup met een webanalyticsplatform, wil in het tweede kwartaal van 2021 naar de Nasdaq. Dit meldt de Israëlische financiële nieuwsdienst Calcalist. De potentiële beursgang kom na een recente investeringsronde.

Analyticsplatforms zijn tegenwoordig zeer populair en dat merken ook de verschillende startups op dit gebied, zoals SimilarWeb of onlangs ook SAP-dochter Qualtrics. Veel geld ophalen met investeringrondes en vervolgens een beursgang aankondigen is dan ook een logische ontwikkeling.

De nu geplande beursgang, zo bericht Calcalist, van de webanalytics startup SimilarWeb volgt op een recente investeringsronde waarin ongeveer 120 miljoen dollar werd opgehaald. Met deze investering heeft SimilarWeb nu een totale waarde gekregen van 2 miljard dollar, wat een beursgang naar de Nasdaq in de Verenigde Staten aantrekkelijk maakt.

Technologie SimilarWeb

SimilarWeb levert een cloudgebaseerd analyticsplatform dat klanten inzicht geeft in hoeveel dataverkeer een website of een mobiele applicatie ontvangt. Het platform geeft daarnaast statistische data, zoals het aantal bezoekers en hoe populair de website is in vergelijking met concurrenten.

Zakelijke diensten

Voor zakelijke klanten levert SimilarWeb betaalde diensten met meer detailinzicht, de mogelijkheid om de kanalen te identificeren die het meeste verkeer genereren en inzicht in de marketingactiviteiten van concurrenten. Daarnaast is het mogelijk om met data van de zakelijke websites met concurrenten, duidelijke verkooptrajecten op te zetten die de concurrentie de pas kunnen afsnijden.

De toepassingen van SimilarWeb worden gebruikt door veer grote bedrijven, waaronder veel uit de Fortune 500. Bekende klanten zijn onder meer supermarktketen Walmart, Google en Addidas.