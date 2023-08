Arm heeft eindelijk officieel aangekondigd dat het een beursnotering ambieert aan de Nasdaq-beurs in New York. Het moet dit jaar de grootse beursgang in de VS worden, is de verwachting van experts.

Met de wens tot de notering aan de Nasdaq komt een voorlopig einde aan de soap die zich de afgelopen jaren rondom de chipontwerper afspeelt. Moederbedrijf SoftBank wilde dochter Arm afstoten en/of verzelfstandigen en ging daarbij eerst voor een overname door een andere partij.

Nvidia wilde Arm graag overnemen, maar stuitte daarbij op veel tegenstand van de diverse toezichthouders in onder meer de VS zelf, het VK en de EU. De concurrentiewaakhonden waren bang dat door een overname door Nvidia, andere chipfabrikanten misschien geen of beperkt toegang kregen tot de voor de processorindustrie zeer belangrijke chiptechnologie.

Ook zou de consolidatie tot minder keuze voor klanten leiden en zouden ook hogere prijzen in het verschiet liggen. Op grond van deze argumenten werd de mogelijke overname door de diverse toezichthouders geblokkeerd. Vervolgens besloten Nvidia en SoftBank af te zien van de overname.

Beursgang nieuwe optie

SoftBank zag daarna een beursgang als een nieuwe mogelijkheid om Arm af te stoten. Het moederbedrijf heeft daarvoor wel met diverse chipfabrikanten, hyperscalers en andere techgiganten gepraat om zich ervan te verzekeren dat zij de beursgang zouden steunen, onder meer door zelf een belang te nemen in het straks beursgenoteerde Arm.

Uit recente ontwikkelingen blijkt wel dat het moederbedrijf zelf nog 90 procent van de aandelen in handen wil hebben voordat Arm de beurs betreedt. Wel kan dit het Japanse bedrijf mogelijk een flink bedrag opleveren, waarmee het een verlies van ongeveer 30 miljard dollar bij zijn investeringsvehikel Vision Fund kan compenseren.

Grootste beursgang sinds jaren

De beursgang moet ergens begin september plaatsvinden. De waarde van Arm moet dan ergens tussen de 60 en 70 miljard dollar te komen liggen. De prijs van een aandeel Arm wordt binnenkort bekend.

De beursgang van de chipontwerper aan de Nasdaq moet de grootste nieuwe Nasdaq-notering van dit jaar worden, eigenlijk sinds de afgelopen twee jaar. De laatste recordbeursgang was in oktober 2021 toen de elektrische autofabrikant Rivian 13,7 miljard dollar wist op te halen.

