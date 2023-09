De beursgang op 14 september van Arm is de grootse van de afgelopen jaren geworden, zo blijkt uit de cijfers na de eerste handelsdagen. Het aandeel steeg van 51 dollar per stuk naar meer dan 60 dollar in één dag.

De beursgang van Arm is, zoals verwacht, een groot succes geworden. Op de eerste handelsdag, afgelopen donderdag 14 september, opende het aandeel op de NASDAQ-beurs in New York op 56,10 dollar. De eerder vastgestelde prijs van een aandeel Arm was 51 dollar.

Op vrijdag 15 september, de laatste handelsdag voor het afgelopen weekend, sloot het aandeel Arm op een bedrag van 63,59 dollar. De beurswaarde van Arm kwam zo uit op ongeveer 68 miljard dollar. In de tussentijd werd zelfs een piek van 70 dollar per aandeel bereikt. De beursgang was volgens experts de grootste in de afgelopen drie jaar. Eerder vestigde de elektrische autofabrikant Rivian vlak voor de pandemie dit record.

95,5 miljoen aandelen in de verkoop

In totaal kwamen bij de beursgang 95,5 miljoen aandelen Arm in de verkoop. Eerdere toezeggers voor een aandeel Arm, waaronder veel grote chipgiganten als Intel, Nvidia, TSMC, Apple en Samsung, kunnen tot een maand na het verschijnen van de prospectus nog eens 7 miljoen aandelen opkopen.

