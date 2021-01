‘Europese bedrijven de dupe van handelsoorlog VS en China’

Nu China en de VS elkaar steeds verder uitsluiten qua handel, staan Europese bedrijven voor de keuze om een kant te kiezen of op te splitsen. Amerikaanse maatregelen blokkeren in steeds grotere mate bedrijven die met China handelen.

Dit schrijven de European Chamber of Commerce in China en MERICS, een denktank gevestigd in Berlijn, in een rapport. Europese bedrijven zitten vast tussen de VS, die onderdelen en apparatuur uit China verbant, en China, die door die blokkades de ontwikkeling van producten steeds meer op zichzelf neemt.

Klappen vooral bij ICT

Volgens Joerg Wuttke, die de leiding heeft over de European Chamber, gaan de klappen vooral gevoeld worden bij datastromen, ict-apparatuur en digitale goederen, schrijft Reuters.

In het rapport geven de twee groepen aan dat er al negatieve impact wordt gevoeld bij bijna de helft van de ondervraagde bedrijven. Daarvan heeft 19 procent zelfs al nieuwe projecten geannuleerd of uitgesteld.

“Nu de wereld steeds sterker naar techno-nationalisme beweegt, heeft de mogelijkheid van een volledige digitale desintegratie een sobere analyse nodig”, schrijft de groep in het rapport.

Keuze tussen China en de rest van de wereld

Onlangs hebben de EU en China een deal gesloten om Europese bedrijven meer toegang te bieden tot de Chinese markt. In de VS is er ondertussen een voorstel genaamd ‘Clean Network’ gedaan. Het land wil daarmee een digitale wereldwijde samenwerking opzetten, waarbij technologie die mogelijk is aangetast door de Chinese overheid wordt uitgesloten.

Om met deze situatie om te gaan, staan Europese bedrijven voor de keuze om zich op te splitsen in aparte afdelingen voor China en de rest van de wereld, of een neutralere werkwijze bedenken. Dit zijn beide dure stappen om te zetten.

