EU gaat gesprek aan met leiders van techbedrijven

Wetgevers in de Europese Unie hebben leiders van Amazon, Apple, Facebook en Alphabet uitgenodigd om in Brussel te komen overleggen over toekomstige wetgeving voor grote techbedrijven.

Het doel van de bijeenkomst is om te overleggen hoe problemen op het gebied van mededinging en nepnieuws aangepakt moeten worden. De EU werkt aan verschillende wetten op dit gebied, waarbij hoge straffen op overtreding ervan liggen.

Uitnodiging

“Het doel van het geplande gehoor is om een uitwisseling te houden met de bestuursvoorzitters van de vier bedrijven met wereldleidende platforms om te leren over hun huidige bedrijfsmodellen en toekomstige concepten om met de uitdagingen van veranderende marktvoorwaarden om te gaan”, staat op de uitnodiging die Reuters in handen heeft.

“Het evenement draagt bij aan het voorbereiden van de leden van het Europees Parlement voor aankomende discussies over potentiële nieuwe regels voor de digitale sector. Vanwege al deze redenen willen we verduidelijken dat deze uitnodiging alleen voor CEO’s is.”

De uitnodiging biedt de optie om de datum van de uitnodiging te verplaatsen, maar volgens bronnen van Reuters is het niet aannemelijk dat de CEO’s op de uitnodiging ingaan.

Digital Services Act en Digital Markets Act

Onder de leiding van mededingingscommissaris Margrethe Vestager is de EU al een tijdje bezig aan een poging om de macht van techreuzen binnen de perken te houden. Vestager is voorstander van het creëren van een eerlijke marktplaats binnen de EU. Zo mag Amazon bijvoorbeeld geen oneerlijk voordeel hebben bij het verkopen van zijn producten ten opzichte van andere verkopers die gebruikmaken van Amazon als platform. Dit valt onder de Digital Markets Act, waarvan de details in december bekend werden.

Een ander onderdeel van de nieuwe regelgeving is de Digital Services Act. Dit bestaat uit een serie wetten die techbedrijven verplichten om rekening te houden met ‘Europese waarden’, zoals mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en rechtsstaat. Zo moeten de bedrijven openheid bieden over de algoritmes die worden gebruikt de verspreiding van online advertenties.

Momenteel is het Europees Parlement in overleg over de voorgestelde wetten. Uit dat overleg volgt een definitieve versie van het voorstel, waarover vervolgens door de lidstaten van de EU gestemd moet worden. Het duurt vermoedelijk nog minstens een jaar voordat de wetten daadwerkelijk van kracht zijn.

Tip: EU-commissaris: Opbreken techbedrijven levert vooral problemen op