Comvault breidt Metallic uit naar Salesforce en Microsoft Teams

Commvault heeft zijn backup- en recoveryprotfolio Metallic uitgebreid met nieuwe dataprotectiefunctionaliteit. Metallic beschermt nu ook Salesforce- en Microsoft Teams-workloads.

Met Metallic biedt Commvault een op SaaS gebaseerd protfolio van backup- en recoverymogelijkheden voor diverse zakelijke workloads. Deze variëren van back-up en recovery voor Office 365, back-up voor endpoints tot aan back-upfunctionalteit voor vm’s en Kubernetes-omgevingen. Metallic draait on-premises, maar ook eenvoudig op grote public cloudomgevingen, zoals AWS en Azure.

Het portfolio richt zich vooral op mkb-bedrijven die, in vergelijking met traditionele back-up- en recoverydiensten, via SaaS en een abonnementsmodel makkelijker toegang krijgen tot geavanceerde back-up en recovery.

Salesforce en Microsoft Teams

Aan het Metallic-portfolio heeft Commvault nu een nieuw set aan dataprotectie- en workloadoplossingen toegevoegd. Zo zijn er speciale mogelijkheden gekomen voor back-up en recovery van applicaties en in het bijzonder die van Salesforce en Microsoft Teams.

Meer concreet richt de nu uitgebrachte back-up- en recoveryoplossing voor Salesforce zich op de Salesforce Service- en Financial Cloud-producten. De oplossing beidt onder andere ongelimiteerde retentiemogelijkheden, ongelimiteerde storage en ingebouwde beveiliging. Hierdoor wordt, aldus Commvault, voldaan aan de hoogste standaarden en vereisten voor back-up en recovery.

De oplossing voor Microsoft Teams maakt het mogelijk om alle data die in Microsoft Teams en daaronder vallende kanalen en gesprekken aanwezig is tot op detail te herstellen.

Overige extra functionaliteit

Een andere uitbreidingen binnen het Metallic-portfolio is onder meer extra functionaliteit voor Metallic Database Backup voor Oracle Database- en Microsoft Active Directory-workloads. De oplossing bood al volledige ondersteuning voor SAP HANA en Microsoft SQL.

Daarnaast worden de hybrid cloud-mogelijkheden uitgebreid met de toevoeging van Commvault HyperScale X tot een compleet geïntegreerde appliance- en edge-oplossing. HyperScale X kan nu draaien als edge-omgeving en als back-up target dienen voor iedere door Metallic beschermde hybrid cloud workloads.

Verder is de cloudgebaseerde Metallic back-up- en recoverytoepassing van Commvault uitgebreid naar negen extra landen in de EMEA-regio, zoals Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Polen, Portugal, Zuid-Afrika, Spanje en Zwitserland. In totaal is de back-up en recoverydienst nu in 23 landen beschikbaar.