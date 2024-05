Microsoft geeft zijn eigen videoconferentieplatform Teams dermate veel voorrang in Windows en Office, dat het daarmee mogelijk antitrustregels van de Europese Unie schendt. Om die reden is de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, een nieuw onderzoek gestart naar de dominantie van het platform.

Door Teams standaard te bundelen met de rest van het veelgebruikte Office-pakket, zou Microsoft voor oneerlijke concurrentie zorgen ten opzichte van alternatieve aanbieders van dergelijke videocall-software. Volgens bronnen die bekend zijn met de zaak, bereidt de Europese Commissie (EC) een formele antitrustbeschuldiging voor, meldt Politico.

Met de nieuwe ‘probe’ escaleert de EC een eerder ingesteld onderzoek dat in 2023 begon. Mogelijk is het een gevolg van de eerder dit jaar in werking getreden Digital Markets Act (DMA). Dit regelgevingskader heeft precies tot doel de controle te beperken die grote techbedrijven uitoefenen over essentiële producten en diensten.

Teams-klacht stamt al uit 2020

Het samenwerkingsplatform Slack (tegenwoordig eigendom van Salesforce) beklaagde zich in 2020 bij de Commissie over de veronderstelde oneerlijke concurrentiepraktijken van Microsoft. Volgens de klacht zou Teams een enorm aantal gebruikers winnen door het bundelen van de software in Office 365 en Microsoft 365.

Deze diensten zijn erg populair in bedrijfsomgevingen door de programma’s Word, en Excel en de e-mailclient Outlook. Door Teams te bundelen, zouden bedrijven volgens Slack bijna automatisch voor dit vergaderplatform kiezen in plaats van alternatieven.

In de tussentijd probeerde Microsoft de Europese toezichthouders te sussen door Teams ook los aan te bieden van zijn overige software. Dit aanbod gold aanvankelijk in EU-markten, later ook in de rest van de wereld. Blijkbaar heeft dat voorstel de Commissie onvoldoende overtuigd.

Indien de Europese Commissie inderdaad concludeert dat Microsoft zijn eigen software te zeer onder de neus duwt van gebruikers van Office 365 en andere pakketten, dan heeft dat mogelijk ook gevolgen voor de integratie van AI-assistent Copilot in het Windows-besturingssysteem.

Dominantie van Amerikaanse bedrijven

De EC is er veel aan gelegen om de dominantie van (veelal Amerikaanse) techreuzen in de Europese markt te beteugelen. Kort gezegd moeten er qua softwarepakketten en diensten voldoende alternatieven zijn voor gebruikers om uit te kiezen. Een one-stop-shop waarbij een gebruiker eigenlijk niet verder hoeft te kijken dan wat standaard wordt aangeboden (of die mogelijkheid niet eens krijgt aangeboden), is dus uit den boze.

Grote bedrijven als Microsoft gelden volgens de DMA gelden als ‘gatekeeper’ en dragen daarmee bijzondere verantwoordelijkheid. Microsoft, maar ook bedrijven als Google, Meta en Apple, moesten uiterlijk op 6 maart 2024 voldoen aan alle nieuwe regelgeving. Tussen mei en juli 2023 kregen bedrijven de tijd om zichzelf te melden als ‘gatekeeper’. Microsoft bevestigde onder deze noemer te vallen, waarmee het die bijzondere verantwoordelijkheid accepteerde.

Microsoft heeft de afgelopen jaren al zo’n twee miljard euro aan boetes opgelegd gekregen van de EC vanwege monopoliepraktijken.

