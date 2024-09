Salesforce koopt Own voor 1,9 miljard, grootste overname sinds Slack

Salesforce koopt Own Company voor 1,9 miljard dollar. Datasecurity wordt zo op een hoger plan gebracht binnen Salesforce’s CRM-platform.

De overname moet rond zijn in Salesforce’s vierde kwartaal van fiscaal 2025, dat tot 31 januari van kalenderjaar 2025 loopt.

Het is de grootste overname voor Salesforce sinds het Slack in 2021 overnam. Het bedrag was daarbij aanzienlijk groter: 28 miljard dollar. Een turbulente periode volgde met activistische aandeelhouders die een koerswijziging eisten.

De Own-missie

Salesforce biedt zelf al een native back-up-oplossing (Salesforce Backup), maar er zijn allerlei third-party applicaties beschikbaar met meer mogelijkheden. Eén daarvan is Own, dat in 2012 als OwnBackup werd opgericht. Het beschermt data binnen Salesforce, maar ook andere SaaS-platformen als ServiceNow en Microsoft Dynamics 365.

Own’s focus ligt op een uitgebreide datasecurity, maar de retoriek reikt verder. Volgens Own hebben SaaS-oplossingen niet de vrijheid aan gebruikers gegeven die werd beloofd na de migratie richting de cloud. Data zelf opeisen, zo stelt Own, vereist een onafhankelijk platform dat alles van compliance tot lifecycle management en secure access regelt.

Naast het bieden van een back-upoplossing voor Salesforce (en andere) omgevingen, hoorden we eerder dit jaar tijdens A3 Technology Live! in Londen tijdens een sessie die we bijwoonden ook nog andere plannen. Zo vertelden woordvoerders van Own tijdens de sessie over een samenwerking met Cohesity. Er zou ook gewerkt worden aan een gezamenlijke oplossing. Verder had men het over de ambitie om ook partnerships aan te gaan met andere aanbieders van back-upoplossingen.

Andere taal

Uit de aankondiging van Salesforce en Own blijkt een andere taal. President & GM van Salesforce’s Einstein 1 Platform en Unified Data Services Steve Fisher stipt het toegenomen belang aan van datasecurity. De Own-overname zal Salesforce helpen om data beter te beschermen en klanten compliant te houden.

Dat zal resulteren in een uitbreiding van Salesforce’s bestaande aanbod. Salesforce Backup, Shield en Data Mask zullen naar verwachting de mogelijkheden van Own integreren. Tijdens de al eerder genoemde sessie werd ook duidelijk dat Own meer aanbiedt dan alleen maar back-ups. Het biedt verschillende modules: Recover, Secure, Accelerate, Archive en Discover. Met name van die laatste module hadden de woordvoerders hoge verwachtingen. Deze module moest van data een ‘strategische asset’ maken, gaven de woordvoerders aan. Hij zorgt ervoor dat er geen ETL meer nodig is tussen data en de tools die toegang moeten krijgen tot deze data. Deze module werkte ten tijde van de sessie (februari 2024) alleen voor Salesforce, maar er waren plannen om het uit te breiden naar andere omgevingen.

Own-CEO Sam Gutmann ziet dat de missie van zijn bedrijf is gegroeid. Ook AI-gedreven innovatie is tegenwoordig een speerpunt. Samen met Salesforce belooft Gutmann nog meer waarde voor klanten te creëren in de meest complexe en strengst gereguleerde industrieën. Wel vragen we ons af wat er overblijft van de bredere plannen van Own Company, richting Microsoft en ServiceNow en richting bestaande en nieuwe partnerships met back-upleveranciers. Dat zal de toekomst uit moeten wijzen.

