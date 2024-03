Microsoft Teams krijgt nieuwe AI-functionaliteiten om gebruikers meer inzicht te geven over wat er tijdens vergaderingen en videogesprekken is besproken. Ook helpt Copilot met het opstellen en verbeteren van chatberichten en komen er nieuwe functies voor hybride-videoconferencing.

Naast vergaderingsverslagen geeft Copilot vanaf mei ook informatie en inzichten uit de chats. Hierdoor krijgen gebruikers een uitgebreider overzicht van wat er tijdens een vergadering is behandeld, of dat nu mondeling is gebeurd (via een transcript) of schriftelijk via de chat.

Deze functionaliteit wordt ingebouwd op basis van feedback van klanten, aldus Microsoft in een blogpost. In navolging daarop komt in juni het zogeheten Intelligent Call Recap beschikbaar. Deze functionaliteit geeft schriftelijke samenvattingen van telefoongesprekken die via Teams zijn gevoerd. Dit laatste is overigens een Premium-functionaliteit.

Chatsuggestie door Copilot aan de rechterkant van het scherm.

Copilot helpt met opstellen chatberichten

Al vanaf april gaat Copilot gebruikers helpen met het opstellen van chatberichten in Teams. Ze kunnen de AI-assistent vragen hun bericht aan te passen en een herschreven versie voor te stellen. Zo kan Copilot bijvoorbeeld een duidelijke call-to-action toevoegen aan het bericht of de tone-of-voice aanpassen. (Microsoft geeft in zijn eigen blogpost het voorbeeld van een gebruiker die klinkt als een piraat).

Met andere woorden: Copilot helpt met het vinden van de juiste manier om een gesprekspartner te benaderen, doet suggesties voor heldere actiepunten en herschrijft chatberichten op verzoek. Ook zal het op een later moment mogelijk zijn om een compleet nieuw bericht te maken door slechts enkele woorden in de Teams-chat te typen, als een soort autocomplete-avant-la-lettre.

Hulpmiddelen bij hybride vergaderingen

Voor hybride vergaderingen waarbij personen zowel fysiek aanwezig als op afstand deelnemen, komt Microsoft met IntelliFrame. Dit helpt deelnemers op afstand om hun mede-vergadertijgers op locatie duidelijker te zien doordat de AI op hen inzoomt en omkadert wanneer ze spreken. Later dit jaar komt ook automatisch camera-omschakelen beschikbaar voor IntelliFrame, waardoor elke deelnemer-op-afstand altijd weet wie het woord heeft, doordat de AI altijd de meest optimale weergave voor elke spreker kiest.

Staat er bijvoorbeeld iets of iemand in de weg, dan wordt overgeschakeld naar een ander camerastandpunt. Voorwaarde is uiteraard dat de conferentieruimte is uitgerust met compatibele technologie als camera’s en audioapparatuur.

Voor wanneer gekoppelde conferencingsystemen ontbreken, komt Microsoft met door AI verbeterde sprekersherkenning en voice isolation. Die eerste komt de nauwkeurigheid van transcripties ten goede en de tweede moet gebruikers in staat stellen beter hoorbaar te zijn in een lawaaierige omgeving.

Een andere verbetering is Windows Autopilot for Teams Rooms. Deze functie stelt IT-beheerders in staat Teams Rooms sneller in te stellen door provisioning-werkzaamheden uit handen te nemen zoals het instellen van gebruikersaccounts, installeren van benodigde software en correcte integratie met bestaande IT-infrastructuur. De sprekersherkenning en autopilot komen eerst beschikbaar op de public preview van Teams voordat de algemene versie ermee wordt uitgerust.

