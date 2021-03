Micro Focus lanceert allesomvattend beheerplatform

Micro Focus heeft onlangs zijn Operations Platform for Transformation, Intelligence, and Cloud (OPTIC)-platform gelanceerd. Met dit allesoverkoepelende beheerplatform kunnen bedrijven geheel geautomatiseerd al hun clouddiensten in de gaten houden, analyseren en -waar nodig- aanpassen om het maximale resultaat te bereiken.

Het nu uitgebrachte OPTIC-platform is eigenlijk een rebranding van het bestaande ITOM-platform van Micro Focus. Het oude platform is aangepast aan de eisen van de huidige tijd en van meer functionaliteit voorzien. Hiermee kunnen klanten dan sneller hun digitale transitie uitvoeren, hun IT-omgevingen en applicatiediensten sneller en veiliger automatiseren, zo is de bedoeling.

Samenbrengen van diensten en tooling

Concreet zorgt het nieuwe OPTIC-platform van Micro Focus ervoor dat verschillende handelingen voor deze transitie en automatisering nog meer bij elkaar komen. Denk daarbij onder meer aan meer geconvergeerde user experience door het gebruik van een enkele interface voor user self-service.

Een andere geconvergeerde functionaliteit is dat data en data analytics meer bijeen worden gebracht. Zo wordt het bestaande COSO Data Lake naar het Optic Data Lake hernoemd en moet het verzamelen, de normalisatie en de opslag van data uit verschillende Micro Focus tools en die van andere leveranciers vergemakkelijken. Bestaande tools, voor bijvoorbeeld business intelligence (BI), hoeven hierdoor niet te worden vervangen of wordt data analytics en datavisualistie mogelijk gemaakt voor taken als geautomatiseerde event-correlatie.

Daarnaast worden ook meerdere automatiseringsfunctionaliteit binnen het platform samengevoegd. Onder meer de RPA- en operationsorkestratie-tools van Micro Focus zitten nu standaard in het platform voor geautomatiseerde processen en workflows voor meerdere applicaties en use cases.

Verder zijn er nog diverse mogelijkheden voor discovery en topologie-mapping in het platform ondergebracht. Vooral om hybride IT-assets in kaart te kunnen brengen, waar deze zich ook mogen bevinden. Denk aan assets in multicloudomgevingen, maar ook containers of on-premise.

Standaard AI en ML-tooling

Het hele platform is standaard van AI- en ML-tools voorzien, zodat die niet apart moeten worden aangeschaft. Dit scheelt bedrijven volgens Micro Focus veel geld en leidt tot beteren resultaten op het gebied van analytics. Hiervoor worden de beste algoritmes toegepast om informatie uit de diverse bronnen binnen het OPTIC-platform op te halen, te analyseren en uiteindelijk natuurlijk ook te verwerken.

Tip: Micro Focus en Snowflake komen met gezamenlijke data-security