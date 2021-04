UiPath ziet koers na beursgang flink stijgen

Robotic Process Automation (RPA)-leverancier UiPath heeft gisteren direct na zijn eerste beursnotering aan de beurs in New York de waarde van zijn aandelen flink zien stijgen. Dit bevestigt de grote vraag naar RPA-oplossingen en -toepassingen op dit moment, zo stelt techsite SiliconAngle.

UiPath is nu definitief naar de beurs, zoals we al eerder verwachtten. Op de eerste handelsdag op de New York Stock Exchange (NYSE) steeg het aandeel van RPA-specialist UiPath (‘PATH’) met maar liefst 23 procent. De beursgang had al maar liefst 1,4 miljard dollar opgebracht. In totaal gingen er 23.9 miljoen zogenoemde ‘ClassA’-aandelen over de toonbank tegen een prijs van 56 dollar per aandeel. Dit is boven de ingeschatte prijs van tussen de 52 en 54 dollar per aandeel en veel meer dan de bij de SEC aangegeven range van tussen de 43 en 50 dollar per aandeel.

Van de verhandelde 23.9 miljoen aandelen waren er 9.4 miljoen van UiPath zelf afkomstig en de overige 14.5 miljoen van bestaande investeerders. Aan het eind van de eerste handelsdag noteerde een aandeel PATH een prijs van 69,22 dollar per aandeel. Een winst dus van 13 dollar per aandeel. De totale waarde van UiPath ligt hierdoor op dit moment op zo’n 35,8 miljard dollar. Voor de beursgang werd het bedrijf nog op 29 miljard dollar getaxeerd.

Groeiende interesse in RPA

De grote interesse in de aandelen van Uipath is volgens SiliconAngle het bewijs dat er een grote vraag is naar RPA-oplossingen en -toepassingen. UiPath is naar eigen zeggen marktleider op dit gebied. Met RPA-platforms kunnen bedrijven kosten besparen en operationele fouten beperken door het automatiseren van repetitieve werkzaamheden. Met behulp van onder meer AI-modellen kunne handelingen van medewerkers in werkprocessen automatisch worden uitgevoerd met behulp van softwaregebaseerde robots.

Nog veel werk aan de winkel

Ondanks het succes van de beursgang van UiPath waarschuwen experts volgens SiliconAngle dat dit marktsegment zeer competitief is en dat klanten steeds meer hogere verwachtingen krijgen. De RPA-specialist moet hier straks snel en duidelijk op gaan reageren.

Klanten verwachten steeds meer cloud-native machinelearning-modellen die zich automatisch aanpassen aan dynamische data streams en daarop de juiste beslissingen maken. De huidige technologie van UiPath is nog niet cloud-native en is afhankelijk van de integratie met de oplossingen van ongeveer 75 leveranciers van AI-modellen voor zijn automatiseringsprocessen en het maken van intelligente beslissingen. De huidige technologie van UiPath vormt eigenlijk een ‘brug’ naar deze cloud-native AI-modellen voor het automatiseren van werkprocessen.

Om marktleider te blijven en tegelijkertijd het aandeel aantrekkelijk te blijven houden, is er door UiPath dus nog veel werk te verrichten. Techzine houdt dit natuurlijk in de gaten.