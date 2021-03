UiPath gaat naar de beurs

Robotic Process Automation (RPA)-leverancier UiPath gaat voor een beursgang. Het bedrijf heeft tijdens de coronapandemie een sterke groei meegemaakt en zal bij de beursgang vermoedelijk veel geld ophalen.

Wat voor een bedrag UiPath voor ogen heeft, is niet bekend. In het registratieformulier heeft het bedrijf een voorlopig bedrag van 1 miljard dollar genoemd, maar de verwachting is dat de beurswaarde daar flink overheen gaat. In 2019 wist het bedrijf nog ruim een half miljard dollar op te halen bij een investeringsronde, waarmee het totaal aan investeringen op 7 miljard dollar uitkwam. Het aantal beschikbare aandelen en de prijs van deze aandelen is ook niet bekend. Het bedrijf wordt vindbaar onder de aanduiding PATH. Geruchten over een mogelijke beursgang gingen al enige tijd rond.

Robotic Process Automation

UiPath richt zich voornamelijk op de ontwikkelingen van RPA-tools. Deze tools bieden de mogelijkheid om repetitieve bedrijfsprocessen te automatiseren. Voorbeelden hiervan zijn het doorlopen van een aantal stappen om nieuwe klanten aan een database toe te voegen. Gebruikers hoeven deze processen niet zelf in elkaar te zetten. De RPA-software volgt het gedrag van de gebruiker en zoekt naar stappen die regelmatig worden herhaald. Op basis daarvan komt de software met voorstellen voor processen die geautomatiseerd kunnen worden.

Tip: AI nog niet praktisch genoeg: UiPath ziet zijn kans schoon met RPA

Met dergelijke RPA-tools hoeven werknemers de processen niet meer handmatig te doorlopen en worden ze overgenomen door een robot die ze betrouwbaarder en veel sneller kunnen uitvoeren. De werknemer houdt daarbij meer tijd over voor werk dat nog niet geautomatiseerd kan.

Populariteit van RPA flink in de lift

Volgens SiliconANGLE waren RPA-tools voor de coronapandemie al populair, maar is die populariteit in het afgelopen jaar enorm toegenomen naarmate bedrijven op zoek gingen naar manieren om hun werknemers tijdens de pandemie productiever te maken. Ook UiPath-concurrenten Automation Anywhere en Blue Prism doen het goed en ook andere bedrijven voorzien hun software van RPA-oplossingen.

Tip: Robotic Process Automation (RPA) is booming, maar wat is het en wat kan je er mee?