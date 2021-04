Rubrik-aanbod komt op prijslijst van NetApp terecht

Rubrik en NetApp hebben bekendgemaakt nauwer samen te gaan werken. De diensten van Rubrik komen terecht op de Global Price List van NetApp, waardoor de diensten van de twee bedrijven nu eenvoudig samen aan te schaffen zijn.

Met de samenwerking hopen de twee bedrijven sterkere productintegratie te beiden voor hun klanten en partners. Ook moet het de overgang naar de cloud vereenvoudigen voor klanten en toegang tot moderne dataprotectie, beveiliging, compliance, governance en kostenefficiënte opslag bieden.

Verplaatsen van data vergemakkelijken

De samenwerking met NetApp moet volgens Rubrik ook het verplaatsen van on-premise data naar de cloud vergemakkelijken. Ook moet het zorgen voor eenvoudigere multi-cloudmobiliteit en herstel van back-ups, ongeacht waar de gegevens opgeslagen zijn. Door hun gezamenlijke set managementtools in een enkele datafabric aan te bieden, willen NetApp en Rubrik de complexiteit van datamanagement wegnemen.

“Deze uitgebreide samenwerking maakt het verschil voor onze partners en klanten. Ze krijgen de mogelijkheid om Rubrik’s moderne dataprotectie te profiteren, bovenop onze systemen, software en cloudserviceoplossingen”, vertelt Wendy Bahr, Chief Commercial Officer bij Rubrik. “We zijn verheugd om onze samenwerking met NetApp verder uit te breiden en kijken uit naar alle toekomstige innovaties die we samen realiseren.”

Betere integratie

Door Rubrik Cloud Data Management en NetApp ONTAP met elkaar te combineren, willen de bedrijven meer consolidatie, cloudintegratie en continue beschikbaarheid van data bieden. Dit zorgt voor eenvoud, efficiëntie en bescherming van bedrijfskritische bedrijfsapplicaties, aldus de twee bedrijven.

“Onze klanten ervaren een snellere en meer datagestuurde digitale transformatie. Ze implementeren deze hybride multi-cloudoplossingen om innovatie te stimuleren”, zegt Kim Stevenson, Senior Vice President en General Manager van NetApp. “Rubrik en NetApp leveren samen datamanagementoplossingen voor de digitale transformatie in een hybride multi-cloudwereld.”

Eerdere samenwerking

Rubrik en NetApp hebben een geschiedenis van samenwerking. In 2019 kondigden de twee bedrijven Rubrik Cloud Data Management for NetApp StorageGRID aan. Deze oplossing combineert het gebruikersplatform van Rubrik met object storage, waardoor gebruikers data lifecycle management in de interface van het bedrijf kunnen automatiseren, terwijl de data gearchiveerd wordt in de cloud dankzij StorageGRID.

Niet veel later kondigde Rubrik integratie aan met de SnapDiff-api’s van NetApp aan. De integratie moet het makkelijker maken om data uit te wisselen tussen de cloud en het datacenter.