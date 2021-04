Dataspecialist Confluent wil binnenkort naar de beurs

De leverancier van cloudgebaseerde data-oplossingen en -toepassingen Confluent heeft onlangs bij de Amerikaanse beurstoezichthouder een aanvraag ingediend voor een beursgang. Details over de prospectus zijn niet bekend.

Confluent heeft over de aangevraagde beursgang weinig details bekend gemaakt. Het gaat hierbij om vertrouwelijke informatie die de SEC moet goedkeuren. Hoeveel aandelen Confluent met de beursgang straks beschikbaar komen en wat de price range van deze aandelen wordt, zal in een later stadium worden bepaald.

Als leverancier van data-oplossingen en -toepassingen wordt Confluent als een soort ‘super unicorn’ beschouwd. De huidige waarde van het bedrijf wordt op dit moment op meer dan 4 miljard dollar geschat. Experts kennen het bedrijf dezelfde waarde toe als concurrent Databricks, waarvan ook een eventuele beursgang wordt verwacht.

Activiteiten van Confluent

Concreet is Confluent de ontwikkelaar van het open-source Apache Kafka. Het bedrijf verdient zijn inkomsten niet met deze opensource-oplossing voor data, maar vooral door het te gelde maken van alle zakelijke toepassingen en connectors die het rond Apache Kafka heeft gebouwd.

Daarnaast richt de specialist zich nu op het leveren van een complete clouddienst waarmee bedrijven direct query’s en analytics op streaming data kunnen uitvoeren. Hiervoor heeft het Project Metamorphosis gelanceerd. Dit initiatief moet het Apache Kafka-platform transformeren in een op hybrid cloud gebaseerd platform voor het streamen van events. Onder meer heeft Confluent hiervoor de bestaande limieten om data storage weggenomen.

Confluent voor public clouds en Oracle

Ook draait de clouddienst nu op alle drie de grote public cloud-omgevingen; AWS, Azure en Google Cloud. Ook is er meer aandacht voor samenwerking van Kafka met Oracle. Hiervoor heeft Confluent nu premium connectors ontwikkeld die verbinden met de change-data logs van de Oracle-database. Kafka kan op die manier worden gebruikt voor het back-uppen van logs, zodat databases ‘re-do’s’ kunnen uitvoeren, database snapshots kunnen genereren en de toegang tot de Oracle table change logs te beschermen. Ook kunnen de connectors worden gebruikt om Oracle-data van specifieke records die door specifieke primary keys zijn veranderd te delen.

Confluent gaat hiermee de concurrentie aan met de eigen dienst van Oracle GoldenGate Cloud, waarover we onlangs al schreven. Deze laatste dienst heeft dezelfde functionaliteit.

Nu ook SQL

Verder is Confluent vorig jaar gestart met het uitbreiden van zijn activiteiten naar andere doelgroepen dat Java-ontwikkelaars. De dataspecialist wil nu ook SQL-ontwikkelaars helpen door zijn dienst KSQL uit te breiden. KSQL maakt het mogelijk om met behulp van de event streaming database ksqlDB SQL-zoekvragen te draaien op streaming data. Daarnaast is nu ook code als C++, Python, Go en .NET gelijkwaardig gemaakt aan Java. Ontwikkelaars kunnen nu dus ook die programmeertalen gebruiken voor hun werkzaamheden.

