Veeam voegt ransomwarebescherming toe aan Kasten K10

In de nieuwste versie van Kasten K10 zit een nieuwe feature om Kubernetes-omgevingen tegen ransomwareaanvallen te beschermen. De functie, genaamd data immutability, is volgens Veeam de belangrijkste update voor Kasten K10 sinds Veeam Kasten afgelopen jaar overnam.

De bescherming tegen ransomware is onderdeel van Kasten K10 v4.0. Het platform voegt extra mogelijkheden voor gegevensbeheer toe voor beheerders van Kubernetes-clusters. Deze mogelijkheden bestaan uit opties voor back-ups, het voldoen aan wetgeving en het zo nodig verplaatsen van de gegevens naar een andere omgeving.

Data immutability

Kasten K10 bood al enkele veiligheidsmaatregelen tegen ransomware, maar met data immutability wordt deze beveiliging sterker. Hierbij worden gegevens op een manier weggeschreven dat ze nog wel kunnen worden uitgelezen, maar dat het aanpassen of verwijderen ervan niet meer mogelijk is. Zo kunnen de gegevens bij een ransomwareaanval niet meer worden aangetast. Het voorkomt ook dat werknemers per ongeluk belangrijke gegevens verwijderen.

Andere nieuwe features

Een andere nieuwe feature is de mogelijkheid om datapolicy’s in te stellen per applicatie. Ook zijn de integraties met andere ecosystemen verbeterd. Er is nu ondersteuning voor het HPE Ezmeral Container Platform, Nutanix Karbon, Red Hat OpenShift, Microsoft Azure Stack en het back-uppen naar NFS-opslag.

20 miljard dollar naar ransomware

“Ransomware is een van de meest urgente problemen waarmee ondernemingen kampen. Volgens voorzichtige ramingen zullen de wereldwijde verliezen door ransomware in 2020 meer dan 20 miljard dollar bedragen. Deze aanvallen richten zich steeds vaker op Kubernetes-gebruikers, aangezien containeradoptie een voorwaarde is geworden voor IT-modernisering en digitale transformatie”, aldus Niraj Tolia, President en General Manager van Kasten by Veeam. “Kwaadwillenden weten dat snelle ontwikkelingen, hiaten in de installatie en voortdurende problemen met back-ups en operaties gemakkelijke bedreigingsvectoren kunnen zijn voor ransomware. De nieuwe ransomware-gegevensbescherming in Kasten K10 dicht deze gaten en biedt een uiterst effectieve verdediging tegen ransomware-aanvallen in Kubernetes-omgevingen.”

Kasten in handen van Veeam

Veaam nam Kasten afgelopen najaar over. Het bedrijf zag een toename in het gebruik van containers en Kubernetes en besloot daarom de expertise van Kasten op het gebied van back-up en disaster recovery voor Kubernetes in huis te halen.

