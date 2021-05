AWS introduceert speciale tooling voor de financiële sector

AWS gaat steeds meer specifieke tooling voor de financiële sector leveren. Onlangs introduceerde de techgigant voor deze sector de speciale data-analytics tool AWS FinSpace.

De grote cloudgiganten gaan steeds meer doelgerichte diensten leveren voor individuele marktsectoren. Ook AWS gaat hierin flink mee. Zo merkten we onlangs al op dat de techgigant zich speciaal op de industriële sector richt met doelgerichte tooling voor industrieel onderhoudswerkzaamheden.

Deze keer is de financiële sector aan de beurt met een tool die, zoals de techgigant aangeeft, het financiële medewerkers en dan vooral analisten makkelijker moet maken om hun werkzaamheden met nog meer efficiency uit te voeren.

Functionaliteit AWS FinSpace

Het nu geïntroduceerde AWS FinSpace verzamelt, catalogiseert en labelt financiële data uit verschillende bronnen. Dit maakt deze gegevens makkelijker doorzoekbaar voor alle financiële medewerkers binnen een bedrijf. Hiermee moeten complexe en tijdrovende bestaande werkzaamheden voor het gebruik van data, zoals het opzoeken, het toegang krijgen tot, het handmatig prepareren van de data voor analyses en bijbehorende transformaties worden voorkomen.

Bovendien wordt met de tool voorkomen dat zeer grote datasets eerst in kleinere stukjes moeten worden ‘gehakt’ voor analyse. Met AWS FinSpace kunnen analisten, zoals die van hedgefondsen, assetmanagementbedrijven of verzekeraars, veel grotere datasets gebruiken en meer accurate inzichten krijgen.

De nu uitgebrachte tool maakt de data direct gereed voor gebruik. Onder de motorkap draait AWS FinSpace flink op de Apache Spark-analyticsengine. Data wordt met behulp van de AWS FinSpace API of een webapplicatie in het systeem toegevoegd. Hierna wordt deze data ‘getransformeerd’ en zodanig georganiseerd dat de gegevens makkelijk vindbaar en deelbaar zijn. Analisten hoeven voor de benodigde gegevens alleen een visuele catalogus door te bladeren of een zoekopdracht uit te voeren. Overige functionaliteit is onder meer het implementeren en bewaken van toegangsrechten, datagebruik te traceren en compliance-regelgeving uit te voeren.

Beschikbaarheid en kosten

Amazon FinSpace is nu beschikbaar in de cloudregio’s US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), Canada (Central) en Europa (Ierland). Andere regio’s worden binnenkort toegevoegd. De kosten van de dienst zijn op basis van de hoeveelheid opgeslagen data, het aantal eindgebruikers en de benodigde rekenkracht voor het verwerken en analyseren van de data.