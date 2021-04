AWS introduceert cloudgebaseerd industrieel onderhoud

AWS maakt het met Lookout for Equipment mogelijk onderhoud voor machines in fabrieken te voorspellen en beter uit te laten voeren. Hiermee speelt ook deze public cloud-aanbieder in op de trend rondom Industry 4.0.

De grote public cloud hyperscalers zijn druk bezig om ook het industriële marktsegment aan te boren met nog meer cloudgebaseerde oplossingen en toepassingen. Naast bijvoorbeeld Google Cloud, zoals we al vermeldden, investeert ook AWS flink in dit soort producten. In december vorig jaar kondigde de techgigant hiervoor zijn nu algemeen beschikbare AWS Lookout for Equipment-oplossing aan.

Functionaliteit

Concreet maakt AWS Lookout for Equipment, een laatste onderdeel van het AWS Lookout-portfolio van machine learning- en analyticsdiensten, het industriële bedrijven mogelijk het onderhoud aan hun machinepark op een zeer efficiënte wijze in te plannen en te laten uitvoeren. Klanten kunnen hierbij in één keer al het onderhoud regelen binnen één of meerdere productieomgevingen.

Binnen AWS Lookout for Equipment wordt alle data van in industriële apparatuur aanwezige sensors verzameld en geanalyseerd op mogelijke gebreken of verminderde prestaties. Op basis van deze analyses kunnen dan onderhoudswerkzaamheden worden gepland. De verzamelde data betreft onder andere gegevens als druk, flow rates, temperatuur en energie.

De data worden naar de cloudgebaseerde Amazon Simple Storage Services geüpload en de relevante bucket-locatie wordt aan de AWS Lookout for Equipment-tool toegevoegd. Vervolgens worden de gegevens met machinelearning-algoritmes geanalyseerd en wordt er naar patronen gezocht die aangeven of er met de betreffende machines problemen zijn. Wanneer problemen worden gevonden, dan geeft de tool beheerders en onderhoudsmedewerkers een alert. Hierdoor kunnen zij sneller machines repareren, voordat er daadwerkelijk problemen ontstaan.

AWS Monitron voor custom sensors

Voorwaarde voor AWS Lookout for Equipment is wel dat de te analyseren machines standaard over sensors beschikken die data verzamelen. Mochten zij dit niet hebben, dan kan AWS deze met behulp van zijn AWS Monitron-dienst leveren. Hiermee krijgen bedrijven de beschikking over custom sensors die aan het machinepark kunnen worden ‘geplakt ’en zo de benodigde data meten en doorgeven.

AWS Lookout for Equipment is nu in enkele AWS-regio’s verkrijgbaar. Dit zijn de regio’s US East (N. Virginia), EU (Ierland) en Azië -Pacific (Seoul). In de komende maanden komt de dienst nog in meerdere andere regio’s beschikbaar.

