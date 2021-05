Amazon niet schuldig bevonden aan belastingontwijking via Luxemburg

Amazon hoeft de Europese Unie niet 250 miljoen euro aan belasting terug te betalen. Dat oordeelt een rechter na een aanklacht dat het bedrijf via een constructie in Luxemburg onterecht te weinig belasting betaalde.

In 2017 kwam de Europese Commissie met een uitspraak dat Luxemburg een oneerlijk belastingvoordeel had gegeven aan Amazon. Daarmee hoefde de Amerikaanse techgigant slechts ongeveer een kwart van de belasting te betalen die normaal gesproken van toepassing geweest zouden zijn. Het bedrijf heeft in 2006 twee dochterondernemingen in het land geplaatst om deze financiële constructie mogelijk te maken. Via die dochterondernemingen werd onder de noemer Project Goldcrest de Europese omzet doorgesluisd naar de VS. Volgens de Europese Commissie had Amazon met de constructie een voordeel ten opzichte van de concurrentie, die wel die belastingen moeten betalen. Daarmee zou de praktijk illegaal zijn.

Amazon krijgt gelijk

Amazon is echter in hoger beroep gegaan, met de claim dat het met zijn handelen geen wetten overtreden heeft. Het Gerecht van de Europese Unie gaat met Amazon mee, aangezien de Commissie “niet volgens de vereiste wettelijke standaard heeft bewezen dat er een onterechte reductie was van de belastinglast” van de dochterondernemingen van Amazon in Luxemburg. Daarmee is het terugbetalen van de grofweg 250 miljoen euro aan misgelopen belastinggeld van de baan.

Tegenvaller

De uitspraak is een tegenvaller voor Margrethe Vestager, die zich hard inzet om de macht van Amerikaanse techreuzen binnen de Europese Unie te temmen. Zo hoopt ze meer kansen op de markt te bieden voor Europese alternatieven. Ook over de constructie van Amazon zei ze in 2017 dat het illegaal was. Het is niet de eerste tegenvaller voor Vestager. Reuters wijst op mislukte pogingen om Apple 13 miljard euro aan Ierse belastingen terug te laten betalen en Starbucks om 30 miljoen te betalen aan Nederland.

Vestager heeft echter ook enkele successen behaald. Zo moet Chrysler Fiat Automobiles 30 miljoen euro aan Luxemburg terugbetalen en heeft ze Ierland, Luxemburg, Nederland en België overgehaald om hun belastingregels aan te passen. Ook een Luxemburgse belastingconstructie van het Franse nutsbedrijf Engie moest aan de toorn van Vestager geloven.

DSA en DMA

In de toekomst moeten de Amerikaanse techbedrijven aan nog strakkere regelgeving geloven. Met de Digital Services Act en Digital Markets Act worden grote techbedrijven gedwongen om meer transparantie te bieden over hun onlinepraktijken en eerlijke marktpraktijken aan te houden. Deze voorstellen zijn momenteel in behandeling.