Confluent maakt Kubernetes-versie van zijn Kafka-dienst

Confluent heeft Confluent for Kubernetes uitgebracht. Hierdoor is het nu mogelijk om de datastreamingsoftware on-premises te draaien via Kubernetes.

In een blogpost vertelt Rohit Bakhshi, product Manager bij Confluent, dat het bedrijf zijn platform volledig opnieuw heeft opgezet, zodat gebruikers een Kafka-service kunnen draaien op hun eigen private cloud. Het bedrijf doelt met zijn nieuwe product onder andere op ontwikkelingsteams die snel aan de gang willen met Confluent Platform of een centraal platformteam dat verantwoordelijk is voor het faciliteren van de mogelijkheid van ontwikkelaars om met data aan de slag te gaan.

Voordelen ten opzichte van cloudversie

Confluent noemt drie specifieke voordelen van het gebruik van Confluent for Kubernetes. Zo kan de door api gedreven automatisering helpen bij het uitrollen en beheren in elke privé-omgeving, wat moet zorgen dat er sneller waarde uit een product gehaald kan worden en en operationele lasten worden verlaagd.

Een ander voordeel is dat het gebruik van Confluent for Kubernetes risico’s en kostbare investeringen tegengaat. Het systeem is immers gebouwd om een veilig, betrouwbaar en productieklaar platform te zijn voor data-in-motion. Tot slot kan de software overal efficiënt draaien, onafhankelijk van welke private cloud er gebruikt wordt.

Zelfde functionaliteit, maar dan on-premises

Inhoudelijk is Confluent for Kubernetes weinig anders dan Confluent Cloud. Met die clouddienst kunnen bedrijven direct query’s en analytics uitvoeren op streaming data op basis van Apache Kafka. Confluent Cloud was al beschikbaar voor de drie grote cloudleveranciers, zijnde Google Cloud, Amazon Web Services en Microsoft Azure. Dezelfde functies die in die cloudversies beschikbaar zijn, zijn nu ook beschikbaar op on-premisesomgevingen.

“Met Confluent for Kubernetes kun je dezelfde eenvoud, flexibiliteit en efficiëntie van de cloud bereiken, zonder de kopzorgen en lasten van complexe aan Kafka gerelateerde infrastructuuroperaties”, aldus Bakhshi.

Confluent Platform is nu beschikbaar en te downloaden vanaf de website van Confluent.

