Codezero heeft de publieke bèta aangekondigd van versie 2.0 van zijn platform. De versie moet het voor gebruikers makkelijker maken in zeer korte tijd Kubernetes-clusters te genereren.

De publieke bèta van het Codezero 2.0-platform ondersteunt ontwikkelteams bij het makkelijker en beter samenwerken in het ontwikkel-, test- en uitrolproces van Kubernetes-clusters. Meer specifiek wil het bedrijf het in zijn ogen ‘kapotte DevOps-proces’ voor samenwerkende ontwikkelteams met de laatste versie van zijn platform herstellen.

Het Codezero-platform stelt DevOps-ontwikkelaars in staat binnen zeer korte tijd, binnen 90 seconden, Kubernetes-clusters op te spinnen. Deze kunnen daarna worden getest en gedebugd in gesimuleerde samenwerkingsomgevingen.

Meer ontwikkelinzicht en -interactie

Dit is volgens Codezero een nieuwe of ‘Omni-Dev’ manier om meer visibility en interactie in gezamenlijke ontwikkelprocessen en -teams te krijgen. Dit moet het ontwikkelen van applicaties versnellen, terwijl op hetzelfde moment bugs en mogelijke security-inbreuken worden opgelost.

