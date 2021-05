Google Analytics krijgt privacy-update, minder cookies nodig

Google heeft afgelopen donderdag via een blogpost een preview gegeven van wat we aan het einde van de maand kunnen verwachten van het Google Marketing Livestream evenement. Er staat onder andere een belangrijke privacy update voor Google Analytics in de planning.

De focus van de update ligt op het verminderen van het aantal cookies en andere identificatiemiddelen op websites en in apps.

Analytics Consent-modus

Vorig jaar rolde Google in oktober één van de grootste Analytics-updates uit van de afgelopen tien jaar. Met de update kreeg de analysetool nieuwe machinelearning-mogelijkheden, uniforme app- en web-rapportages, native integraties en een paar privacy-updates. De aankomende Google Analytics-update bouwt voort op deze nieuwe capaciteiten en komt met features, die de marketingindustrie moeten helpen met het inspelen op veranderend consumentengedrag. Dat betekent meer privacy voor bezoekers, terwijl marketeers nog steeds toegang hebben tot inzichten en analyses.

Voor Analytics-gebruikers in de EU rolt Google een Consent Mode uit. Deze modus past aan hoe Google-tags werken, gebaseerd op de cookie-instellingen van bezoekers. Wanneer bezoekers geen toestemming geven voor het gebruik van cookies, zet de Consent-modus conversiemodellering in om conversie-data toch te kunnen weergeven. Binnenkort is het mogelijk om de Consent-modus direct via Google Tag Manager-accounts te activeren.

Modellen in plaats van cookies

Google geeft aan binnenkort zijn geavanceerde machinelearning-modellen ook te gebruiken voor gedragsanalyses in Analytics. Als er bijvoorbeeld incomplete data is in een User Acquisition-rapport door ontbrekende cookies, zal Analytics modellen gebruiken om een completer overzicht te genereren. Daarnaast komt de update met zogenaamde “enhanced conversions”. Hierbij gebruiken tags toegestane first-party-data om overzichten weer te geven.

“Nu is het de tijd om nieuwe privacy-veilige technieken de adopteren om ervoor te zorgen dat je metingen accuraat en bruikbaar blijven”, zegt Vidhya Srinivasan, VP van Engineering voor Google Ads. “En hoewel dit intimiderend lijkt, zijn wij er om je te helpen met het slagen in een wereld met minder cookies en andere identificatiemiddelen met nieuwe manieren om toestemming van gebruikers te respecteren, conversies te meten en inzichten te verkrijgen over je sites en apps.”

