SAS breidt ondersteuning voor AWS en Google Cloud uit

SAS heeft tijdens zijn Global Forum-event ondersteuning aangekondigd voor AWS en Google Cloud. Bedrijven kunnen daardoor voortaan SAS Viya draaien op de drie grootste cloud providers.

De samenwerking met AWS betekent dat er integratie en interoperabiliteit is met Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), voor het draaien van Kubernetes containers in AWS. Ook is er integratie met de databasedienst RDS van Amazon. SAS Viya kan door deze samenwerking dichter analytics toepassen op daar waar data zich bevindt: de meeste bedrijven gebruiken cloudinfrastructuur van AWS.

Voor Google Cloud komt SAS met vergelijkbare mogelijkheden. Zo kunnen SAS-gebruikers de Google Kubernetes Engine gebruiken, de beheerde dienst voor het draaien van Kubernetes. Ook werkt SAS Viya samen met Google Cloud SQL, de beheerde relationele database voor MySQL, PostgreSQL en SQL Server. Met deze ondersteuning kan analytics dus eveneens dichterbij een veelgebruikte databron uitgevoerd worden.

Door deze twee hyperscalers voortaan meer te ondersteunen, kan SAS nu goed overweg met de drie grootste cloud providers. Vorig jaar kondigde de analytics-gigant tijdens Global Forum namelijk ondersteuning voor Microsoft Azure aan. Sindsdien is er ondersteuning voor meer dan tien Azure-datacenters over de hele wereld en zijn beide partijen met integraties gekomen.

Praktijkvoorbeeld

Tijdens de onthulling van de nieuwe samenwerkingen wijst SAS op de voordelen die bedrijven realiseren met analytics in de cloud. Een voorbeeld hiervan is het professionele basketbalteam Orlando Magic. Orlando Magic gebruikt een cloudimplementatie van SAS Visual Data Mining en Machine Learning met behulp van SAS Viya in AWS. Het team beheert en analyseert 20 jaar aan data uit meer dan 18 bronnen over 100.000 spelers.

David Bencs, Director of Basketball Analytics: “Met de in-memory verwerking van SAS Viya kunnen we de data efficiënter analyseren, en met machine learning kunnen we nog dieper inzicht krijgen in de data. Iets waarvoor we vroeger honderden uren aan wedstrijdfilms moesten bekijken, kunnen we nu met een eenvoudige query maken.”

Techzine woont SAS Global Forum bij en spreekt onder meer met CTO Bryan Harris over de aankondigingen. Binnenkort kan je een uitgebreid achtergrondverhaal lezen waarin Harris ingaat op de ontwikkelingen van SAS in de cloud.