Cloudera voor 3,3 miljard euro in vizier van private investeerders

Big data-specialist Cloudera wordt misschien voor 4 miljard dollar (zo’n 3,3 miljard euro) overgenomen door een tweetal private equity-bedrijven. Dit meldt The Wall Street Journal.

Volgens de zakenkrant staan de private equity-bedrijven KKR & Co en Clayton Dubilier & Rice LLC op het punt om Cloudera over te nemen. De marktwaarde van Cloudera wordt op dit moment op ongeveer 4 miljard dollar geschat.

Meer rendement

The Wall Street Journal noemt geen specifieke reden waarom beide private investeerders de big data-specialist willen overnemen. Meer rendement is een mogelijke reden. Ondanks de kwaliteiten van het bedrijf op het gebied van big data, doen de aandelen van Cloudera het moeilijk op de beurs. Op dit moment is de aandelenprijs met 12,86 dollar per aandeel flink lager dan de initiële prijs van 18,10 dollar per aandeel bij de beursgang in 2018. De hoogste prijs die het Cloudera-aandeel ooit bereikte was 22,87 dollar in juni 2018.

Dat investeerders graag meer rendement van Cloudera willen zien, bleek ook uit de actie in 2019 van de activistische investeerder Carl Icahn. Na een aandeel van 18,4 procent in Cloudera te hebben verworven, eiste hij twee zetels in de raad van bestuur op.

Bekende investeerders

KKR & Co en Clayton Dubilier & Rice LLC zijn bekenden in de IT-wereld als het gaat om het overnemen van softwarebedrijven. Bekende overnames in de afgelopen vijf jaar, vooral door KKR & Co, zijn die van BMC Software, Optiv Security en Corel. Deze bedrijven worden vaak geherstructureerd, zoals door kostenbesparingen of de interne structuur te veranderen, en daarna soms met winst weer verkocht aan andere gegadigden.

