Sumo Logic koopt Sensu voor meer observability

Sumo Logic neemt voor een onbekend bedrag de leverancier van open-source monitoringssoftware Sensu over. De verkregen technologie moet de mogelijkheden van platform Observability Suite verder uitbreiden.

Sumo Logic, een leverancier van cloudgebaseerde log management- en data analytics-oplossingen, wil met de overname van Sensu de diverse mogelijkheden van zijn observability-platform Observability Suite nog verder uitbreiden. Op deze manier kunnen klanten straks hun zakelijke data meer voor diverse toepassingen inzetten, zoals het voorspellen van kooppatronen van klanten of mogelijke seizoensdalingen of -stijgingen in de verkoop.

Sensu-technologie

De als open-source ontwikkelde technologie van het over te nemen Sensu, vooral Sensu’s Observability Pipeline, wordt door ontwikkelaars gebruikt om zowel bare metal-toepassingen, on-premises infrastructuur en de diverse cloudnative microservices, containers, Kubernetes clusters en applicaties in de gaten te houden. De oplossing wordt geleverd als ‘monitoring as code’ zodat deze makkelijk valt te implementeren en te gebruiken. Ook beschikt de tool over integratie met meer dan 250 applicaties en diensten van andere leveranciers.

Voordelen integratie

Wanneer de technologie van Sensu in samenhang met de Observability Suite van Sumo Logic wordt gebruikt, krijgen klanten hun benodigde zakelijke informatie op tijd aangereikt. Straks wordt het voor klanten van Sumo Logic mogelijk om met één klik deze tool en alle bijkomende functionaliteit in de Observability Suite te integreren. Uiteindelijk moet hen dit instant visualisaties, analytics en begrijpbare ondersteuning voor telemetrie, events, logs en tracing opleveren.

