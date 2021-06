Celonis meer dan 9 miljard euro waard na grote investering

Process miner Celonis heeft tijdens een nieuwe investeringsronde meer dan 800 miljoen euro opgehaald voor verdere groei. Hiermee is het bedrijf meer dan 9 miljard euro waard. Daarnaast is Carlos Kirjner van Google aangetrokken om daar als nieuwe CFO bij te helpen.

“Celonis staat op unieke wijze centraal in een van de grootste technologietrends van onze tijd: het moderniseren van bedrijven met datagestuurde en intelligente uitvoering,” reageert Henry Ellenbogen, Managing Partner en CIO van Durable Capital Partners, die deze investerings ronde leidde. “Celonis is een zeldzaam juweeltje met een enorm marktpotentieel om een ​​nieuwe en moderne manier te creëren om je bedrijf te runnen.”

“Naarmate bedrijven groeien, sluipt inefficiëntie binnen en wordt de uitvoering van het bedrijf een strijd. Medewerkers voelen het, klanten voelen het en het leidt tot aanzienlijke financiële verliezen en impact op het milieu,” zegt Alex Rinke, co-CEO en medeoprichter van Celonis. Tegelijk met de nieuwe impuls is Carlos Kirjner aangetrokken als CFO, om het bedrijf door de volgende groeifase te loodsen. Kirjner was hiervoor vice-president financiën bij Google.

Inefficiënties ontdekken

Celonis biedt een zogenaamd process mining-platform dat bedrijven helpt bij het vinden van inefficiënties in hun processen. Het platform kan bijvoorbeeld detecteren of een detailhandelaar meer van een bepaald product koopt dat het kan verkopen, of dat een fabriek een bepaald artikel in een lager volume produceert dan de andere fabrieken van een bedrijf. Celonis ontdekt dergelijke problemen door procesdata en andere gegevens te analyseren. Denk aan de facturen en verkooplogboeken.

Naast functies voor het detecteren van inefficiënties, biedt Celonis tools om bedrijven te helpen deze op te lossen. Het platform maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om simulaties van bedrijfsprocessen te creëren die besluitvormers kunnen gebruiken om operationele veranderingen te testen voordat ze worden geïmplementeerd.