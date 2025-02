Apple trekt met investering van 500 miljard activiteiten naar VS

Apple gaat diep in de buidel tasten om meer “Amerikaanse innovatie” te realiseren, alsmede nieuwe productiecapaciteit. Daarmee is Apple een van de bedrijven die begin dit jaar een plan presenteren om meer in het thuisland te realiseren.

Om de plannen van de grond te krijgen, komt er de komende vier jaar een bedrag van 500 miljard dollar (477,6 miljard euro) beschikbaar. Het geld gaat vooral naar AI-ontwikkeling, silicon engineering en een nieuwe productiefaciliteit in Houston voor servers die Apple Intelligence moeten ondersteunen. Hiervan zullen duizenden Amerikaanse leveranciers, datacenters en bedrijfsfaciliteiten kunnen profiteren. Ook zou het geld ten goede komen aan onderwijsinstellingen, waar men de volgende generatie medewerkers wil opleiden.

“We zijn optimistisch over de toekomst van de Amerikaanse innovatie en we zijn er trots op dat we voortbouwen op onze langdurige Amerikaanse investeringen met deze toezegging van 500 miljard dollar aan de toekomst van ons land”, verklaart Apple-CEO Tim Cook. “Van het verdubbelen van ons Advanced Manufacturing Fund tot het bouwen van geavanceerde technologie in Texas: we zijn verheugd om onze steun voor de Amerikaanse productiesector uit te breiden.”

Activiteiten opschroeven

Een belangrijk onderdeel van de plannen is een nieuwe serverfabriek in Houston. Deze faciliteit van ruim 23.000 vierkante meter moet in 2026 openen en zal servers produceren die in datacenters worden gebruikt om Apple Intelligence aan te drijven. Momenteel worden deze servers nog buiten de Verenigde Staten geproduceerd, verklaart Apple. Voor het realiseren van deze nieuwe locatie zal het techbedrijf samenwerken met Foxconn.

Apple verdubbelt daarnaast zijn Advanced Manufacturing Fund van 5 naar 10 miljard dollar. Dit fonds, opgericht in 2017, moet innovatie en hoogwaardige productie in Amerika stimuleren. Een deel hiervan gaat naar de productie van geavanceerde chips bij TSMC’s Fab 21-faciliteit in Arizona.

Het derde grote onderdeel van de plannen is de intentie om de komende vier jaar ongeveer 20.000 mensen aan te nemen. Zij zullen voornamelijk actief zijn in onderzoek en ontwikkeling (R&D), silicon engineering en AI-ontwikkeling. R&D in het hele land moet van het groeiende personeelsbestand profiteren. Denk aan onderzoek naar custom silicon, hardware engineering, software development, artificial intelligence en machine learning.

Concentratie

Het aantreden van Donald Trump zet bedrijven ertoe aan te bekijken hoe ze meer activiteiten naar de VS kunnen trekken. Apple zelf is momenteel sterk afhankelijk van leveranciers en fabrikanten in Azië, maar dat kan in de toekomst mogelijk een belemmering worden. De Amerikaanse regering heeft namelijk nieuwe importtarieven van 10 procent aangekondigd, waarbij voor de import van chips zelfs een heffing van 25 procent dreigt. In theorie worden de componenten daardoor flink duurder, wat de eindprijs van Apple-producten weer opdrijft. Voor de nieuwe productielocaties in de VS wordt wel samengewerkt met Aziatische toeleveranciers, waaronder dus Foxconn en Arizona.

De huidige plannen concentreren zich vooral op de komende vier jaar, exact de maximaal resterende regeerjaren van Trump.

