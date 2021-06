Amazon DocumentDB database-dienst krijgt Global Clusters feature

Amazon Web Services heeft laten weten dat de Amazon DocumentDB (met MongoDB compatibiliteit) vanaf nu ook zogenaamde Global Clusters ondersteunt. Dit is een nieuwe feature, die onder andere regionale storingen zou kunnen ondervangen.

Amazon DocumentDB is een document database-dienst, waarmee klanten makkelijk JSON data kunnen opslaan, opvragen en indexeren. Het gaat om een NoSQL database met een gedistribueerde architectuur als voordeel. Tot nu toe ondersteunde DocumentDB meerdere lees-replica’s van een primaire database in verschillende zones binnen dezelfde regio. Klanten konden hierbij maximaal 15 replica’s maken verdeeld over drie zones binnen de regio. Deze capaciteit wordt nu doorgetrokken naar meerdere regio’s. De Global Clusters feature ondersteunt maximaal vijf secundaire regio’s met elk tot 16 replica’s. Met deze instances kan de database alleen gelezen worden, terwijl er een primaire regio blijft met schrijfmogelijkheden.

Voordelen Amazon Global Clusters

Eén van de voordelen van de nieuwe feature is dat regionale storingen makkelijk opgevangen kunnen worden. AWS geeft aan dat Global Clusters een dedicated infrastructuur gebruikt om duplicaten van databases in verschillende regio’s op te slaan. Hierbij zou de latency minder dan een seconde zijn en zou de infrastructuur geen negatieve impact hebben op de performance van workloads. Mocht er echter en storing zijn in de primaire regio, kan één van de secundaire regio’s volledige lees- en schrijfrechten toegewezen worden. Dat zou binnen een minuut gebeurd moeten zijn, aldus Amazon.

De Global Clusters feature is beschikbaar vanaf DocumentDB v4.0. Gebruikers kunnen een nieuw Cluster aanmaken of regio’s toevoegen aan een bestaand cluster via de Amazon DocumentDB Management Console. Ook is het mogelijk om Global Clusters te gebruiken via de nieuwste AWS SDK of CLI. Meer informatie over de nieuwe feature is te vinden in de Amazon Web Services documentatie.

Tip: Percona onthult open-source Database as a Service