Veritas breidt anti-ransomware uit naar Kubernetes- en cloud-omgevingen

Veritas heeft zijn portfolio van anti-ransomwareproducten verder uitgebreid. De technologie beschermt nu ook workloads in Kubernetes-omgevingen en binnen public cloudomgevingen.

De updates richten zich vooral op de uitbreiding van de anti-ransomwaremogelijkheden van de NetBackup-software. De updates moeten vooral meer beveiligingsmogelijkheden geven voor containeromgevingen. Concreet geven de updates de software native bescherming voor meerdere Kubernetes-distributies en -lagen. Inclusief alle clusters, namespaces, custom bronnen en persistent volumes. Ook bieden de updates voor deze omgevingen betere recoveryfunctionaliteit.

Daarnaast beschermt de Veritas-software nu speciaal ook de grote Kubernetes-orkestratieplatforms tegen ransomware-aanvallen, waaronder Red Hat OpenShift, VMware Tanzu en Google Kubernetes Engine (GKE).

Bescherming voor de public cloud

Naast voor Kubernetes-omgevingen, biedt de update van Veritas NetBackup ook meer bescherming tegen onder andere ransomware voor workloads en applicaties in public cloudomgevingen. Met de nu toegevoegde ‘cloud resource autoscaling’-functionaliteit krijgen beheerders meer mogelijkheden voor het automatisch instellen of afbouwen van cloudgebaseerde (infrastructuur)bronnen, zo veel en zo vaak als zij willen. Tegelijkertijd zorgt de functionaliteit ervoor dat de back-ups gewoon blijven doorgaan en schalen. Met cloudgebaseerde intelligente policies kunnen de beheerders ook automatisch nieuwe workloads en applicaties in de public cloud beschermen zodra zij online komen.

Andere software-updates zijn onder meer de introductie van op AI en ML gebaseerde detectie van afwijkingen om waarschuwingen voor back-upzaken te geven. Ook zijn diverse back-up- en recoverymogelijkheden voor specifiek VMware-omgevingen uitgebreid met nieuwe functionaliteit.

Verder introduceert Veritas als onderdeel van de update van zijn Netbackup-portfolio een nieuwe hardware appliance; de NetBackup Flex 5350. Ook deze fysieke appliance is erop gericht om bedrijfsomgevingen beter tegen ransomware-aanvallen te beschermen. Hiervoor zijn de back-upprestaties verder uitgebreid.

