Azure Kubernetes Service (AKS) heeft een flinke update gekregen. Nieuwe features richten zich op efficiency, kostenoptimalisatie, schaalbaarheid, security en observability.

In de nieuwe AKS-update, onthuld tijdens KubeCon + CloudNativeCon, besteedt Microsoft veel aandacht aan efficiënt beheer van Kubernetes-omgevingen. Hiervoor is nu ‘kube-reserved resource optimization’ algemeen beschikbaar gemaakt. Dit moet helpen de bronreserveringsalgoritmes 20 procent minder het vereiste geheugen te laten gebruiken.

Voor meer efficiency is ook een public preview van Artifact streaming support in AKS aangekondigd. Hiermee kunnen bedrijven workloads schalen zonder dat op het volledig laden van de container images in de Kubernetes-clusters moet worden gewacht.

Schaalbaarheid

Voor meer schaalbaarheid binnen AKS is nu een op Istio gebaseerde mesh-service add-on in public preview gepresenteerd. De dienst biedt onder andere egress-ondersteuning en maakt het gebruikers mogelijk een eigen certificaatautoriteit toe te voegen en Istio-upgrades beter te beheren.

In het kader van meer schaalbaarheid is ook een add-on gepresenteerd voor Kubernetes event-driven autoscaling. Dit moet het event-driven automatisch schalen van applicaties flink versimpelen.

Verder biedt de preview van Azure Container Storage in AKS bedrijven de mogelijkheid om dedicated container storage in 26 cloudregio’s uit te rollen. Dit moet volume provisioning en het beheer van stateful container-applicaties vergemakkelijken.

Networking en security

AKS krijgt daarnaast updates op het gebied van networking en security. Onder meer via een nieuwe image integrity-feature die snel kan vaststellen of container images van een betrouwbare bron komen en niet zijn bewerkt.

De public preview van dual-stack-ondersteuning voor Azure CNI Overlay for AKS moet de netwerkmogelijkheden van de Kubernetes-distri van Microsoft verbeteren. Onder meer door in een enkel cluster zowel IPv4- als IPv6-adressen toe te staan. Dit moet gebruikers meer flexibiliteit en controle geven voor connectiviteit.

Andere updates in deze categorie zijn een nieuwe applicatie routing add-on voor AKS en de public preview van Azure Backup voor AKS.

Meer observability

Belangrijke updates zijn er nog voor het vergroten van de observability in AKS en de zich daarin bevindende workloads. Hiervoor komt Azure Monitor for Prometheus beschikbaar. Gebruikers van AKS kunnen hiermee op grote schaal alle metrics binnen de Kubernets-distri verzamelen en analyseren. Dit met behulp van een Prometheus-compatible monitoring platform. Vooral helpt dit de prestaties van de gebruikte infrastructuur goed in de gaten te houden.

Tot slot kunnen bedrijven nu op Azure Monitor OpenTelemetry gebaseerde distributies voor Node.js en Python gebruiken. Dit geeft meer inzicht in fouten, bottlenecks en gebruikerspatronen van Kubernetes-clusters.

Tip: VMware Tanzu biedt verbeterde ondersteuning bij bouwen AI-apps