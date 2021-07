De machine learning-startup DataRobot heeft 250 miljoen dollar (211 miljoen euro) opgehaald in een nieuwe investeringsronde. Het bedrijf wordt qua waarde geschat op 6 miljard dollar, schrijft Axios. De investeerders zijn onder andere Altimeter Capital Management, Tiger Global, T. Rowe en Silver Lake.

Het nieuws komt niet van DataRobot zelf, maar van Altimeter en Tiger, die leidend zijn in de Series G-ronde. DataRobot is opgezet in 2012 en is bedoeld om kunstmatige intelligentie in te zetten om een intelligentierevolutie te ontketenen. Je kunt met DataRobot zelf AI-modellen maken zonder dat je code hoeft te schrijven. Dat is omdat de algoritmes van het bedrijf al kunnen vinden wat je nodig hebt. Het vindt eerst de data die je wil verwerken, dan het neurale netwerk dat de taak kan uitvoeren en tot slot zet het nog even de puntjes op de i om de prestaties te optimaliseren.

Het is interessant om te zien dat kunstmatige intelligentie dus eigenlijk helpt bij het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Zelfs mensen die nog nooit code hebben gezien kunnen hierdoor toch data verwerken. DataRobot maakt het nog makkelijker door een drag-and-drop-interface te maken waarin je de bestanden makkelijk kunt slepen. Je kunt daarin aangeven wat je belangrijk vindt. DataRobot gaat vervolgens op zoek naar het beste algoritme om je daarbij te helpen.

DataRobot blijft doorontwikkelen: zo kwam het in april met een deal met Palantir Technologies. Dat moet het helpen om snellere oplossingen te ontwikkelen voor ingewikkelde problemen rondom voorspellen. Het kan zulke deals sluiten door de geweldige investeringsrondes die het bedrijf de laatste tijd doet. In november werd er nog 270 miljoen dollar opgehaald en het had dan ook de ‘unicorn’-status al in oktober 2018 binnen, toen het in een investeringsronde 100 miljoen dollar ophaalde en werd geschat op 1 miljard dollar waarde. De verwachting is dat DataRobot zich klaarmaakt om de beurs op te gaan.