CM.com haalt 20 miljoen euro op en zet in op AI-transformatie

CM.com heeft via een aandelenuitgifte €20 miljoen opgehaald door de plaatsing van nieuwe gewone aandelen. Daarnaast presenteerde het bedrijf uitstekende jaarcijfers. Het wil uitroeien tot een AI-only onderneming.

De emissieprijs bedroeg €6,70 per aandeel en de aandelen zijn geplaatst bij institutionele beleggers en leden van het management. Deze kapitaalverhoging werd op 12 februari na beurs aangekondigd.

Ook maakte CM.com bekend dat het alle uitstaande obligaties wil terugkopen. Hiervoor heeft het bedrijf een nieuwe financiering van €80 miljoen geregeld bij banken. Deze strategische zet draagt bij aan het versterken van de balans en het optimaliseren van de financiële structuur van het bedrijf.

Recordresultaten

Het bedrijf uit Breda sloot 2024 af met recordresultaten in zowel EBITDA als brutowinst. Dit succes is volgens CM.com te danken aan een duidelijke focus op waardecreatie boven volumegroei. Met name in het vierde kwartaal versnelde de omzetgroei, wat resulteerde in een EBITDA die de verwachtingen overtrof. Dit bevestigt de koerswijziging die CM.com de afgelopen kwartalen heeft ingezet: minder nadruk op expansie en meer focus op winstgevendheid. Het personeelsbestand is in 2024 met 6% afgenomen tot 666 medewerkers, terwijl de operationele kosten met 16% zijn gedaald, geheel volgens de prognoses van het bedrijf.

Agentic AI-platform HALO

Naast deze financiële ontwikkelingen introduceerde CM.com onlangs het Agentic AI-platform HALO. Dit platform is ontwikkeld door een team van meer dan 100 professionals en markeert een belangrijke stap in de evolutie van AI binnen het bedrijf. HALO gaat verder dan traditionele AI-oplossingen; het biedt niet alleen antwoorden op vragen, maar neemt ook proactief taken op zich en kan zelfstandig complexe processen beheren. Dit platform wordt geïntegreerd binnen de communicatie-, marketing- en betaaloplossingen van CM.com en kan bedrijven ondersteunen bij diverse bedrijfsprocessen, zoals klantcontact, debiteurenbeheer, HR-taken en juridische ondersteuning. Daarnaast kan HALO zelfs programmeerwerk uitvoeren om processen te optimaliseren.

Transitie naar AI-only

CM.com streeft ernaar om in 2025 een AI-first organisatie te worden en uiteindelijk zelfs een AI-only bedrijf. Met deze strategische focus kijkt het bedrijf vol vertrouwen naar de toekomst, meldt het in een verklaring.