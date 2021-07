Zoho komt met nieuwe business intelligence-tools

SaaS-leverancier Zoho lanceert een aantal nieuwe business intelligence (BI)-tools. Het gaat om DataPrep en Ask Zia.

Het Zoho BI-platform haalt gegevens uit meer dan 250 bronnen, waaronder tools van Google, Microsoft, Zendesk, HubSpot, Mailchimp en Stripe. Het bereidt die informatie voor, om vervolgens uit het geheel inzichten te analyseren, die worde weergegeven in visuele dashboards.

Een hoofdcomponent van Zoho BI is Zoho DataPrep, dat ook stand-alone beschikbaar is. Het maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om data pipelines te creëren en te beheren, die informatie integreren, modelleren, opschonen, transformeren, verrijken en catalogiseren, zodat het klaar is voor analyse. Een ander belangrijk onderdeel van het platform is Ask Zia, dat gebruikers zonder technische vaardigheden een gemakkelijke manier biedt om data te verkennen, te vinden en te bevragen, en om scenario’s op te stellen en te analyseren. Ook komt het bedrijf met ‘deep native analytical apps’, voor analyse in onder meer ServiceNow, Atlassian en Shopify.

Data voorbereiden en analyseren

“Te weinig BI-platforms op de markt blinken uit in zowel gegevensvoorbereiding als analyse, waardoor bedrijven zwakke of erger nog gebrekkige inzichten krijgen,” zegt Zoho Chief Evangelist Raju Vegesna. “Zoho’s BI-platform zorgt ervoor dat organisaties handelen op basis van legitieme gegevens die effectief kunnen worden gebruikt om nieuwe inkomstenstromen te bepalen, fondsen te heroriënteren, de productiviteit te verhogen, en een concurrentievoordeel te behalen.”

Zoho BI-platform beschikbaar is in de cloud of on-premise. Prijzen beginnen bij 8 dollar per gebruiker per maand voor de cloudversie en 30 dollar per gebruiker per maand voor het on-premise aanbod. Voor bedrijven die een jaarabonnement willen, zijn de aanbiedingen respectievelijk 108 dollar en 360 dollar per gebruiker. Het nieuwe Zoho DataPrep aanbod is apart verkrijgbaar, met een standaardabonnement van 40 dollar per maand voor twee miljoen rijen met een maximum van drie gebruikers. Er zijn ook meer aanpasbare plannen beschikbaar.