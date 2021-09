Tableau 2021.3 release gaat voor schalen data analytics

Tableau 2021.3 wil groeiende organisaties helpen hun big data mee te laten schalen. Dit met de nieuwe Enterprise Deployment Guidelines , Dynamic Scaling en nieuwe abonnementsvormen.

De nieuwste release van Tableau moet organisaties helpen met beter beheer, governance en gebruik van hun big data. Waar de huidige release 2021.2 vooral ging over de interactie van gebruiker en big data, gaat het dit keer over beheer en groei van big data. Nieuwe functies moeten ervoor zorgen dat “analyses kunnen meegroeien met de vraag van bedrijven,” aldus Tableau.

Opschalen van data-analyse blijkt uit onderzoek voor de meeste organisaties een enorme uitdaging. Zo citeert Tableau een voorspelling van Gartner, dat 80 procent van de bedrijven die hun ‘digital business’ tot 2025 willen opschalen, dit niet gaan doen, omdat ze niet up-to-date zijn met hun big data aanpak en analyse.

Betere big data

Een nieuwe functie is Linked Tasks in Tableau Prep, de datavoorbereidingstool van het bedrijf, waarmee het eenvoudiger wordt om de belasting en kosten van serverbronnen automatisch te verminderen. Nieuw is ook dat met Prep Conductor makkelijker rijen te maken zijn en datatrends in kaart te brengen zijn.

Verder zijn er nu nieuwe waarschuwingsfuncties om te helpen de datakwaliteit op peil te behouden, bijvoorbeeld door een melding te geven als potentiële problemen worden opgemerkt. Ook nieuw zijn gecentraliseerde beveiligingsfuncties op rijniveau, die meer flexibiliteit en segmentatie van gegevens mogelijk maken. Ook kan nu centraal geconfigureerd worden welke gebruikers en groepen toegang hebben tot specifieke datasegmenten.

Schalen

Wellicht de belangrijkste vernieuwing is Enterprise Deployment Guidelines. Dit bundelt een technologie- en platformonafhankelijke “basisreferentiearchitectuur voor enterprise bedrijven met een prescriptieve methodologie die zal helpen de hoogst mogelijke vereisten op het gebied van beschikbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging te bereiken,” aldus Tableau.

Ook nieuw is een Dynamic Scaling-functie om voldoende middelen te bieden voor Tableau-implementaties. Die zorgen ervoor dat er voldoende softwarecontainers beschikbaar zijn tijdens piekmomenten, terwijl ze de belasting verminderen in tijden van lagere vraag.

Tableau gaat overigens nieuwe abonnementsopties voor ondernemingen invoeren, die het gemakkelijker moet maken om Tableau in een hele organisatie aan te schaffen en te implementeren. De Creator-, Explorer- en Viewer-licenties voor Tableau Online worden daarvoor gebundeld met Data Management en Data Management plus Server Management voor Tableau Server.

De nieuwe datavoorbereiding, catalogusfuncties en abonnementen zijn later deze maand beschikbaar. De rest volgt daarna.